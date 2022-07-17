經濟令人失信心 統計局10高層急發文解讀「正增長」

國家統計局十名官員罕見聯手解讀第2季及上半年經濟統計數據，引發外界關注與揣測。（截圖自國家統計局網站）

國家統計局15日公布今年第2季經濟成長率僅0.4%，但更引起外界關注的是，隨後，包括國家統計局國民經濟核算司長趙同錄在內，竟有十名司長（副司長）分別撰文，解讀上半年中國經濟運行情況。有網友稱，「壓力大，怕影響信心」，還有民眾表示，「越這麽說，形勢越嚴峻」。

國家統計具名撰文分析中國經濟形勢的十名官員及其文章分別為：國民經濟核算司長趙同錄：「我國經濟二季度實現正增長」；農村社會經濟調查司長王貴榮：「夏糧生產實現豐收 農業形勢總體平穩」；工業統計司副司長江源：「穩經濟大盤政策落地顯效 工業經濟穩步恢復」；服務業調查中心主任李瑣強：「服務業承壓趨穩 發展韌性顯現」；能源統計司長胡漢舟：「能源供應保障有力 消費結構持續優化」。

固定資產投資 統計司長翟善清：「有效投資規模持續擴大」；貿易外經司長董禮華：「上半年消費市場經受疫情 衝擊 6月市場銷售加快恢復」；人口和就業 統計司長王萍萍：「就業形勢有所好轉 穩就業需持續發力」；住戶調查司長方曉丹：「上半年居民收入繼續保持增長」；城市社會經濟調查司長王有捐：「上半年CPI溫和上漲 PPI同比漲幅持續回落」。

綜觀這十篇文章，基本上是就數據來論經濟。例如，國民經濟核算司長趙同錄就從「經濟運行頂住壓力，二季度實現正增長」、「農業生產形勢良好，實體經濟穩步恢復」、「三大需求協同拉動，支撐經濟持續增長」，以及「高技術行業增勢良好，發展質量穩步提升」等四個面向，強調中國大陸「高效統籌疫情防控和經濟社會發展，紮實推進穩經濟一攬子政策措施落地見效」，經濟已「企穩回升」。