經濟急凍傷害大眾預期 北大學者籲發消費券「每人2萬」

中國第二季經濟成長率陡降至0.4%，學者稱傷了大眾對經濟的預期。圖為山東一家新材料公司生產線。 （新華社）

中國第二季經濟成長率陡降至0.4%，北京 大學經濟學院教授曹和平指出，整個業界低估疫情 對上海的影響，大眾對經濟的預期也受到傷害，呼籲官方在政策上加強力度保護大眾對經濟的預期，並派發每人2萬消費券。華爾街高管也指出，由於地緣政治緊張和防疫 限制，國際金融機構在中布局越來越謹慎。

觀察者網報導，曹和平表示中國上半年GDP年增長2.5%，確實低於預期。主要原因一是整個業界低估疫情對上海的影響，其次是外部因素，全世界經濟還在下行期，歐洲劇烈的軍事衝突蔓延的傷害，經濟承受巨大的下行壓力。

被問到疫情對經濟的影響似乎變得更「常態」時，曹和平表示，大眾對經濟預期確實遭到傷害。比如說最近爆發的河南村鎮銀行事件，就是民眾對小銀行信心不足造成的擠兌。還有房地產出現的資金鏈斷裂，這種不安全感會影響金融投資界，尤其是銀行會更加謹慎地運用貨幣和發放信貸。

曹和平指出，目前還來得及在政策上加強支持力度，呼籲整個社會共度艱難時刻，保護大眾對經濟的預期，尤其要加強對年輕人的支持。曹和平建議向民眾發消費券，一人2萬人民幣。補貼消費者比補貼企業更划算。

對於中國全年成長目標5.5％，曹和平坦言，如果要達到該目標，下半年成長就要到9％，這顯然不現實。他預期下半年增速達6％有可能，所以全年增速目標調整到4％至4.5％，是較合理的預期。

洛克菲勒資本管理公司執行長弗萊明(Greg Fleming)接受彭博訪採時指出，由於地緣政治緊張局勢加劇和北京當局清零政策限制，他認為金融機構對在中國的擴張越來越謹慎。

弗萊明表示，美國主要金融公司過去都試圖在亞洲建立業務，但現在無論是金融還是貿易方面，這些公司都準備撤回國內市場。

而第二季經濟受衝擊，外界將之歸咎於「動態清零」的防疫政策。環球時報前總編輯胡錫進出面辯護稱，儘管經濟蒙受了部分損失，「但我們拯救了大量人口的生命健康」。