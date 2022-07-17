疑射導彈 解放軍在新疆炸毀日預警機模型

新疆沙漠5月被拍到一架類似日本飛機的模型（左圖)，但7月的影像顯示，這些結構物已遭破壞(右圖)。(取材自美國星球實驗室公司推特）

日媒報導，中國大陸解放軍 疑利用導彈，成功摧毀設於新疆沙漠靶場、狀似日本 波音E-767空中預警機模擬物標靶。這是外界首次發現中國以日本軍事裝備作為軍事訓練攻擊目標，專家稱如果能辨識特定機體成功測試攻擊，代表共軍 飛彈攻擊的精準度提升。而這款空中預警機是當「台灣有事」時日本確保空優的關鍵戰力。

日本經濟新聞報導，幾名專家分析衛星圖的結果確認，中國大陸已摧毀在新疆維吾爾自治區沙漠地帶狀似日本航空自衛隊波音E-767空中預警機的物體。

從美國星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的衛星影像得知，5月中旬在同一地點的影像有狀似波音E-767空中預警機的物體、機場跑道，停機坪等建築物；但7月13日的影像顯示，這些結構物已遭破壞，有碎片、燒焦的痕跡。

報導說，查看過去的衛星影像，7月2日還有物體存在。研判結構物可能是7月上旬遭摧毀。這是首度發現中國境內狀似日本航空自衛隊軍機形狀的物體遭摧毀。

這一帶是解放軍管轄區域，也有幾個狀似美國軍艦的物體存在。專家從衛星影像分析指出，在狀似航空母艦的結構物上有類似飛彈著彈的痕跡。

美國明德大學蒙特雷國際研究院教授路易斯（Jeffrey Lewis）分析空中預警機物體殘破的情況指出，這應該是在進行某種彈道飛彈訓練。

美國智庫、新美國安全中心兼任研究員蘇加特（Thomas Shugart）也指出，很可能是這個假想標的物被共軍用於飛彈演習。如果能辨識特定機體被成功進行測試攻擊的話，代表共軍飛彈攻擊的精準度提升。

日本前自衛隊艦司令官香田洋二表示，很難判斷摧毀的手段是利用飛彈或雷射導引炸彈，但可確定是從空中瞄準炸毀的。

日本防衛省表示，目前全球只有日本航空自衛隊使用搭載雙引擎的波音E-767空中預警機，日本有4架，皆部署於靜岡縣航空自衛隊濱松基地。

E-767具有雙引擎，機背上的圓盤狀雷達能偵測到地面雷達無法捕捉的遠方飛機與飛彈，有「飛行的指揮塔」之稱，可指揮同盟陣營的戰鬥機協同作戰。當「台灣有事」（有緊急狀況）之際，是日本確保空中優勢的關鍵戰力。

報導分析過去的衛星圖像，狀似E-767預警機的結構物設置於2021年春天，就在美日兩國政府在共同文件明載「台灣海峽和平穩定重要性」後不久，中國開始將模擬E-767預警機的結構物用於軍事訓練。