拜登藉中東行圍堵中國 王毅批「老毛病」

美國總統拜登（左）與以色列總理拉皮德（右）簽署「耶路撒冷宣言」的聯合協議。（路透社）

美國總統拜登 16日結束中東之行，此行他與以色列 達成科技合作與對話，同時在與九國元首舉行的峰會上宣示「我們不會在中東地區留下一個真空，讓俄羅斯或中國來填補」，欲藉此堵住北京獲取西方科技的後門。拜登此行相關對話劍指中國的意圖進一步升級，中國批美方「老毛病」，動輒指手畫腳、干涉中東事務。

美國之音報導，在美國與歐洲聯手築起針對中國的科技壁壘之際，以色列曾被視為防止中國獲取西方科技的缺口。拜登此行與以色列達成重要科技合作機制與啟動新戰略性高級別技術對話，很可能就此堵住中國獲取人工智能、生物醫學等新興技術的關鍵通道。

新美國安全中心（CNAS）高級研究員馬丁·拉塞爾對此表示，這是美國採取的一個步驟，以向中國表明，以色列仍然是一個親密的盟友，是美國在採取主控。

以色列是中東地區的重要技術創新樞紐，中國對以色列投資到2019年已有22筆項目，金額約為6.4億美元，其中包括醫療器械、生物技術、自動駕駛等技術領域。

中國對以色列科技行業的興趣已引起美國的警覺。但中國是以色列第三大貿易夥伴，外界認為，以色列在處理美國聯盟和中國的經貿關係上面臨兩難，這也讓美國擔憂。華盛頓智庫新行戰略政策研究所分析發展部主任伯卡利說，重要的是要防止中國利用以色列作為後門，試圖獲得芯片等技術。

中國外交部長王毅15日在會晤叙利亞外長米格達德時表示，相信中東兄弟姐妹們有能力、有智慧維護和平穩定大局，解決好歷史遺留問題。「美西方應該改改過去的老毛病，不要動輒指手畫腳，干涉中東事務，試圖用自己的標準改造這一地區」。

拜登在16日於沙烏地阿拉伯 和阿拉伯海灣等國家元首舉行區域峰會時表示，「此行是為美國在該地區的未來定位，我們不會在中東地區留下一個真空，讓俄羅斯或中國來填補，而且我們正在取得成果」。並歡迎阿拉伯領導人對華盛頓為對抗中國一帶一路計畫而啟動的全球基礎設施與投資倡議提供30億美元的保證。

「我們不會離開，留下一個真空讓中國、俄羅斯或伊朗來填補」，「我們將尋求在此刻的基礎上建立一個積極有原則的美國領導地位」，拜登說。

外媒引述沙烏地阿拉外長法漢表示，本次峰會顯示華盛頓依然是地區的主要戰略夥伴，但這並不意味著這些國家不能與其他國家也有「強勁的伙伴關係」。沙方並稱，中國是沙烏地阿拉伯重要的貿易夥伴、能源市場以及投資者，美國在多個方面也是沙烏地阿拉伯的頭號夥伴。在中美兩國之間，沙烏地阿拉伯不認為一個國家與另一個國家是相互排斥的。