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中媒：國民黨為安倍降半旗的理由 中國人不能茍同

記者林則宏／即時報導
國民黨中央11日也下半旗哀悼日本前首相安倍晉三不幸遇刺身亡。（聯合報系資料照片）
國民黨中央11日也下半旗哀悼日本前首相安倍晉三不幸遇刺身亡。（聯合報系資料照片）

日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，台灣政府宣布11日各機關學校下半旗一日哀悼，國民黨中央當日也跟著。對此中國《人民政協報》16日發文指出，作為公開承認是「親日」的政黨，國民黨此舉雖然絕大多數中國人心裡覺得彆扭，但至少表面上不會公開指責。只是國民黨內部分人對為何降半旗悼念安倍的理由，卻讓兩岸中國人不能茍同。

《人民政協報》指出，國民黨中央此次為安倍降半旗的原因，居然是「由於安倍和其家族有『反共』歷史，這與國民黨立場一致」。

文章稱，中國國民黨作為曾經與中國共產黨並肩抗戰的友黨，盡管在政治上存在分歧，但作為中國人民抗日戰爭的一支重要力量，也曾與中國共產黨共赴國難。戰後國民黨雖退守台灣，但正如「兩蔣」所言，台灣與中國始終同屬一個中國，國共兩黨之爭終究還是兄弟間主義之爭，而非國家和民族矛盾之爭。

《人民政協報》表示，2016年，隨著民進黨執政，國民黨在台灣政治生態中逐漸式微，近年在兩岸路線上也發生重要分歧。尤其江啟臣當選主席後，將作為兩黨合作政治基礎的「九二共識」束之高閣，而後新的黨主席一趟訪美行程，還把國民黨兩岸路線拉近於民進黨，更和陳水扁、蔡英文一樣，公開否定「九二共識」。

文章指出，國民黨只要名字有一天還叫「中國國民黨」，其稱呼本身就定位了它的國家屬性；只要它還承認自己是「中國國民黨」，那在對安倍及其家族「反共」歷史就應該有清醒認識：「安倍家族『反共』歷史記錄著的，是日本軍國主義對中國人民犯下的深重罪惡」。

《人民政協報》表示，安倍外祖父岸信介戰後被遠東國際法庭列為甲級戰犯。對於二戰侵華甲級戰犯的反共歷史，和否定南京大屠殺歷史的安倍家族，「國民黨作為曾經的中國抗戰力量的重要組成部分，卻要借肯定安倍家族的侵華歷史來連接自己的反共政策，這和歌頌岸信介和日本軍國主義侵華有功沒有兩樣」。

文章甚至稱，「如果現時的國民黨，還寄希望於日本軍國主義復活，要借日本軍國主義之手對抗中國，我們不得不承認這是國民黨的悲哀！」

國民黨 安倍 日本

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