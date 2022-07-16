我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

學者開刺激經濟藥方：放棄清零最有效

中國新聞組／北京16日電
中國2022年第二季度GDP與年初相比下降2.6%，同比增長0.4%。圖為哈爾濱電機廠工人作業情況。(新華社)
中國2022年第二季度GDP與年初相比下降2.6%，同比增長0.4%。圖為哈爾濱電機廠工人作業情況。(新華社)

最新數據顯示，中國2022年第二季度GDP與年初相比下降2.6%，同比增長0.4%。這是自新冠疫情爆發以來最弱的數值。經濟增長低於預期，經濟學者認為，若不尋找「清零政策」的退場機制，中國難以達到5.5%的增長目標，「放棄清零是最有效的經濟刺激計畫」。

德國之聲報導，在中國政府對「動態清零」防疫政策的堅持下，經濟發展受到強烈衝擊。多個大城市今年春天都執行了嚴格防疫措施，以防止具高度傳染性的新冠病毒傳播。上海4、5月封控措施重創經濟，當地的港口則積壓大量貨物，航運業務因為封鎖而無法正常運轉。

分析師此前已預期中國第二季度的增長乏力。但標普全球市場財智分析師畢斯瓦斯表示，實際數字仍令人感到震驚。

德國墨卡託中國研究所學者家曾林分析稱：「中產階級越來越能感受到這些影響，例如收入停滯或房地產價格下跌。如此政府會面臨更多政治壓力，必須找到解決方案。」曾林指出，增長乏力加劇了金融系統的問題；如果沒有明顯的上升趨勢，未來幾個月違約率上升是可預期的。「最有效的政府經濟刺激計畫是放棄嚴格的清零政策。」

中國歐盟商會主席伍德克也認為：「糟糕的經濟數據的主因是新冠清零政策，這讓中國走向荊棘道路。你不知道下一個風險區在哪裡。」

上海解封後，經濟形勢有所緩解，但許多人擔心新一波的新冠限制將給經濟帶來進一步問題。伍德克認為，中國政府高層堅持動態清零卻沒有退場機制。「中國何時才能擺脫這種局面？只有在人民都良好接種中國疫苗以後才能做到：三針、四針、加強針—而且是採用有效的疫苗，例如mRNA疫苗。然而，中國正擋在自己的路上。進口的技術未被使用。」

疫苗 防疫 德國

上一則

河南村鎮銀行「取款難」危機 恐波及全中國

下一則

男子藏索帶被定罪不服上訴 終院翻案：非攻擊武器

延伸閱讀

老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

250元兜售假疫苗卡 新州藥劑師恐關16年

250元兜售假疫苗卡 新州藥劑師恐關16年
紐約市猴痘激增 8200劑疫苗救急、開放預約

紐約市猴痘激增 8200劑疫苗救急、開放預約
染疫兒童的大魔王 專家籲避免MIS-C威脅 快接種疫苗

染疫兒童的大魔王 專家籲避免MIS-C威脅 快接種疫苗

熱門新聞

中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
性感女主播組裝電腦是否專業並不重要，憑藉好身材，已足夠吸引粉絲。（取材自B站）

女主播穿黑絲襪、低胸掏CPU 裝機視頻變味

2022-07-09 11:25

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠