學者開刺激經濟藥方：放棄清零最有效

中國2022年第二季度GDP與年初相比下降2.6%，同比增長0.4%。圖為哈爾濱電機廠工人作業情況。(新華社)

最新數據顯示，中國2022年第二季度GDP與年初相比下降2.6%，同比增長0.4%。這是自新冠疫情爆發以來最弱的數值。經濟增長低於預期，經濟學者認為，若不尋找「清零政策」的退場機制，中國難以達到5.5%的增長目標，「放棄清零是最有效的經濟刺激計畫」。

德國 之聲報導，在中國政府對「動態清零」防疫 政策的堅持下，經濟發展受到強烈衝擊。多個大城市今年春天都執行了嚴格防疫措施，以防止具高度傳染性的新冠病毒傳播。上海4、5月封控措施重創經濟，當地的港口則積壓大量貨物，航運業務因為封鎖而無法正常運轉。

分析師此前已預期中國第二季度的增長乏力。但標普全球市場財智分析師畢斯瓦斯表示，實際數字仍令人感到震驚。

德國墨卡託中國研究所學者家曾林分析稱：「中產階級越來越能感受到這些影響，例如收入停滯或房地產價格下跌。如此政府會面臨更多政治壓力，必須找到解決方案。」曾林指出，增長乏力加劇了金融系統的問題；如果沒有明顯的上升趨勢，未來幾個月違約率上升是可預期的。「最有效的政府經濟刺激計畫是放棄嚴格的清零政策。」

中國歐盟商會主席伍德克也認為：「糟糕的經濟數據的主因是新冠清零政策，這讓中國走向荊棘道路。你不知道下一個風險區在哪裡。」

上海解封後，經濟形勢有所緩解，但許多人擔心新一波的新冠限制將給經濟帶來進一步問題。伍德克認為，中國政府高層堅持動態清零卻沒有退場機制。「中國何時才能擺脫這種局面？只有在人民都良好接種中國疫苗 以後才能做到：三針、四針、加強針—而且是採用有效的疫苗，例如mRNA疫苗。然而，中國正擋在自己的路上。進口的技術未被使用。」