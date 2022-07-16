新聞評論／全球瀕臨經濟大蕭條 不能再失去中國穩定器

國家統計局今天發布中國經濟第二季季報，中國二季度GDP同比增長0.4%，連1%都不到，令人怵目驚心。（GettyImages)

比預期還低，中國國家統計局15日發布經濟第二季季報，二季度GDP同比增長0.4%，連1%都不到，令人怵目驚心；北京 只能勉強將它與第一季的4.8%平均，藉由攤提將整個上半年GDP增長拉到2.5%，讓數字好看一點。

中國4、5兩月歷經了上海等多個城市嚴格封控的鎖死策略，經濟猶如一灘死水，只是為了以嚴防死守為唯一準則所謂動態清零防疫 戰略，得以繼續保持下去。這造成了整個中國在民間消費層次，走上猶如瀕死的狀態，如果這個形勢持續得更久一些，就很可能積重難返，陷入長期停滯的陷阱。

幸而封控最終奏效，並於6月初大幅解封，所有的經濟運行也得以很快恢復，才讓第二季的經濟增長挽回生機，保持在正成長的水平線上。

從產業類別看，就可看出經濟確是受到封控的嚴重影響，上半年第一產業即農林漁牧業增長幅度最大，達到5.0%；而作為第二產業的製造業，增長3.2%；但作為第三產業的服務業，卻只增長1.8%。很顯然，金融、旅遊、創意、酒店餐飲、通訊以及房地產等產業構成的服務業，就是將上半年經濟拖了後腿的主要部門，而它們所以低迷不振，當然是受到封控影響。

然而，公布的第二季GDP增長數字仍然遠低於中國與外國各個研究部門或金融機構的預測，官營的中國銀行研究院7月初發布「2022三季度經濟金融展望報告」。這份報告認為，雖認為中國宏觀經濟自5月之後已逐步恢復，因此預測第二季GDP將增長1%左右，但今年出爐的0.4%，竟連它的一半不到。

差不多同時間，包括摩根大通在內的17位中、外金融、投資機構的首席經濟學家，也對第二季的中國GDP增速作出預測，平均下來也有0.94%，但今天官方揭曉0.4%的答案，想必跌破了這些經濟學家的眼鏡。

很顯然，猶如窒息般的封控，整個人民、社會被鎖在房子內，除了每天吃喝拉撒必不可少的五穀雜糧、或清潔用品，可由街道、小區或居委會以臨時建立的系統送到屋裡之外，其他的需求等同於被一舉扼殺，商家幾無利潤可言，能否存續下去都是問號，形同坐以待斃；這對經濟的傷害至深至鉅，甚至可能讓經濟直接熄火。

所幸中國作為世界工廠，它的工業製品為了配合全球供應鏈不能停供，於是中共透過某些例外措施讓一些供應鏈重大節點的工廠繼續生產，讓製造部門保持了一定規模的運轉，特別是汽車產業。

但製造業仍然受到了封控的波及，以其第一季公布的製造業增長達到6.5%，而今天公布的上半年平均增長卻只有2.8%，第二季製造業顯然是負增長，幅度恐達到約-0.9%。這甚至比第三產業服務業還要衰退得多，因為服務業第一季增長是4%，上半年增長卻只有1.8%，第二季顯然亦有約-0.4%左右的負增長。

值得注意的是，製造業中的高技術製造業，第一季與上半年都維持了高增長，分別是14.2%及9.6%，高於所有規模以上的工業增加值。但最引人注意的卻是新能源汽車這一單獨的產業部門，因為這一產業絲毫不受封控影響，除了第一季高達140.8%增長外，上半年平均也達到111.2%。這算是可喜的訊息，在烏雲中仍可見遠處的亮光。

但無論如何，在疫情 並未結束的前提下，嚴密封控的防疫思維顯然將是中國經濟隨時環伺的一黑天鵝，讓經濟一直處於未爆彈的威脅之下，如果疫情一引爆，經濟立刻陣亡，這個防疫戰略顯然不可持續。

全球的經濟似已處於一個大蕭條的邊緣，美國通膨上升到9.1%可能走入衰退，歐元、日元都因通膨與能源缺口而大幅貶值，眼看勢難回天；如果中國的經濟又一再地無預警熄火，人類能否承受新冠疫情之外的另一次全球動盪？

火山口下的全球經濟不能再失去中國這一座經濟的穩定器，北京當局應思索全新的、能與病毒共存的經濟戰略！