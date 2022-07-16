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中清零抗疫付代價 第二季GDP僅增0.4%

記者林則宏、林宸誼／綜合報導

中國今年第二季GDP雖實現正增長，但較去年同期僅微增0.4%，遠低於第一季4.8%的增幅，不如市場預期，也拖累上半年GDP年比成長僅為2.5%。官方坦承，實現全年經濟成長率5.5%預期目標「有挑戰」，但稱二季度經濟「頂住壓力」，全年經濟有望繼續回升，系列穩增長政策措施顯效。

盤點各省市的第2季GDP衰退情形，主要都集中在當時的疫情核心區。其中上海在第二季的大部分時間都處於封控狀態，因此第二季上海領跌，年減13.7%；吉林、北京、海南、江蘇也是負增長，分別年減4.5%、2.9%、2.5%及1.1%。

國家統計局發言人付凌暉昨指出，4月主要經濟指標深度下跌，5月降幅收窄，6月企穩回升，「二季度經濟頂住壓力實現正增長」。

據初步核算，中國第二季GDP增長0.4%，分產業看，第一產業增長4.4%，第二產業增長0.9%；第三產業衰退0.4%。

在消費部分，上半年社會消費品零售總額同比下降0.7%，其中6月由降轉升，同比增長3.1%，顯示復甦跡象。

失業率部分，6月城鎮調查失業率繼續回落，從4月的6.1%降至6月的5.5%，但青年人（16歲至24歲）調查失業率攀升至百之19.3，再創新高。

被問及5.5%的全年經濟增長目標能否實現？付凌暉表示，由於國際環境複雜嚴峻，疊加世紀疫情，中國經濟結構調整轉型處於關鍵時期，經濟增長達到潛在水平的難度在加大，實現全年經濟增長預期目標「有挑戰」。

BBC中文網引述專家預估，指中國經濟不會迅速復甦，因政府可能繼續採取嚴格的「清零政策」，且曾經繁榮的房地產市場仍處於深度低迷中。

經濟學人智庫經濟分析師徐天辰認為，今年下半年房地產行業仍會有很大風險，最近發生的購房者因爛尾樓拒絶還貸的事件，可能導致消費者遠離房地產預售制度，而這將增加房企面臨的現有融資和流動性壓力。

香港01則引述多名分析師指出，由北京政府主導的基礎設施投資與更加寬鬆的貨幣政策，將是下半年「救經濟」的重要手段。

房地產 北京 疫情

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