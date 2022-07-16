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習近平時隔8年再訪新疆 外媒：展現維穩成果

記者廖士鋒／綜合報導
習近平13日在新疆生產建設兵團八師一四三團農一連棉花種植基地考察。 （新華社）
習近平13日在新疆生產建設兵團八師一四三團農一連棉花種植基地考察。 （新華社）

中共總書記習近平近日赴新疆考察，這是習近平自2014年以來首次赴疆，他稱隨著共建「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶。中國官媒解讀，習這次考察是「鮮明宣示治疆方略」。路透則引述專家看法，「習此行旨在展示維穩成果」。

來源：YouTube

央視新聞報導，習近平並考察當地的棉花種植基地，關切種植戶收入與農業技術。習也要求多層次開展涉疆對外宣傳，講好新疆故事。官媒解讀，習這次考察是「鮮明宣示治疆方略」。

習近平12日下午到13日上午赴新疆烏魯木齊市考察，這是他近8年來再赴新疆考察，到訪了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區與新疆維吾爾自治區博物館。

新華社照片顯示，習近平未戴口罩與民眾見面，其中許多人身著民族服裝、戴著穆斯林祈禱帽。在少數民族占比95%以上的固原巷社區，習近平表示，他很重視社區工作。

習近平此行還到訪新疆生產建設兵團，並考察了當地的棉花種植基地。習近平並詢問種植戶與農技人員棉花種植、銷售和家庭收入等情況。

習近平指出，兵團農業機械化程度高，農業規模化生産、産業化經營條件好，在糧棉油、果蔬生産等方面優勢明顯，要在保障中國糧食安全和重要農産品供給方面發揮更大作用。

報導指出，「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」這個中共第三次新疆工作座談會提出的方略，此次習近平的行程，「就是對完整準確貫徹治疆方略的鮮明宣示」。

習近平指出，新疆保持長期穩定最重要的在於人心。要多層次、全方位、立體式開展涉疆對外宣傳，完善「請進來」工作，講好中國新疆故事。

路透報導，多年前，新疆地區時有發生個別反政府和反漢族的暴力事件。此後，當局採取維穩、鎮壓措施。中國一再駁斥對維吾爾人有任何虐待和歧視，起初也否認存在任何拘留營。但自這些「職業培訓中心」問世以來，新疆地區未再傳出發生任何暴力襲擊事件的消息。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的副教授李明江表示，習近平新疆之行旨在看到他近年來為穩定新疆所制定政策的結果，並得出結論，他對新疆的做法和戰略是成功的。

習近平14日在吐魯番市高昌區亞爾鎮新城片區新城西門村考察。（新華社）
習近平14日在吐魯番市高昌區亞爾鎮新城片區新城西門村考察。（新華社）

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