新疆「反恐」完成階段任務？ 習尋連任、繳出治理成績單 

習近平上任後兩度考察新疆，官媒解讀是宣示治疆方略。 （新華社）

國家主席習近平 近日赴新疆 考察，官媒解讀是「鮮明宣示治疆方略」。有分析指出，習近平上任以來第二度赴疆，意在向國內外宣示，新疆已結束「反恐」治理，將結合經濟等元素推動社會生活正常化，新疆治理將進入新階段。這也是習近平在二十大尋求連任之前所交出的新疆治理成績單。

習近平12日至15日出訪新疆，行程包括視察當地大學、社區與經濟發展情況，強調新疆作為一帶一路樞紐的重要性；同時深入烏魯木齊、石河子、吐魯番等地國際陸港區、社區、博物館、農村和新疆生產建設兵團調研。

中國媒體報導指出，這是習近平上任以來，時隔8年再度訪問新疆，距他之前赴香港不到兩周。習近平上次訪疆是在2014年，訪問行程的最後一天發生烏魯木齊火車南站3死79傷的武裝械鬥及爆炸案。接著再發生襲擊事件致39人死亡、94人受傷。不久後，習近平提出「反分裂、反恐怖、反滲透的主戰場」的新疆新治理政策，也引發「再教育營」爭議。

彭博社引述共產主義受難者基金會研究員Adrian Zenz認為，習近平此次訪疆意義重大，意在向國際宣示北京 已掌控新疆局勢，向西方展現自信。同時也向國內民眾傳達「中央已成功且有效將動盪地區轉為和平地區」的成果。

有分析認為，習近平這次出訪新疆，顯示他有意在二十大前，定調新疆已在中央的大力度整治下，完成「反恐」治理的階段任務，日後將推動經濟優先治理，亦即習近平在新疆強調的「要完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，建設團結和諧、繁榮富裕的美好新疆」。預料中央未來將出台經濟、文化相關的新疆新階段治理政策。

央視解讀習近平此行時也指出，「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」這個中共第三次新疆工作座談會提出的方略，「就是對完整準確貫徹治疆方略的鮮明宣示」。而據官媒發布的習近平訪疆時，周圍民眾無不笑開懷的氛圍來看，也意在營造中央治理下，新疆和諧、民心凝聚的意象。