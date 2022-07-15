王在希：台灣文化是中華文化分支 兩岸文化根脈割不斷

中國國家廣播電視總局副局長樂玉成出席13日晚間舉行的第14屆海峽影視季開幕式暨晚會。(取材自中評社）

據中評社報導，中國海協會前副會長王在希日前在海峽論壇上表示，台灣文化是中華文化的重要組成部分、是中華文化的一個分支。他強調，在繼往開來的新時代下，兩岸民間文化交流更加重要。有文化的交流做橋梁，兩岸關係一定會更加緊密。

王在希說，今年是海峽兩岸達成「九二共識」30周年。30年來，兩岸關係已發生天翻地覆的變化。其中，文化交流已成為連接兩岸同胞的重要紐帶，在增進兩岸相互瞭解、深化兩岸融合發展方面發揮了關鍵性的作用。

王在希表示，時代在進步，文化交流在兩岸關係中的作用及影響力也越來越凸顯，形成了兩方面的鮮明特徵：第一，兩岸的文化根脈分不開、也割不斷。

王在希說，台灣與中國分離已持續72年，然而我們可以清楚感受到兩岸之間存在著深層次的、割不斷的文化聯繫。台灣文化是中華文化的重要組成部分、是中華文化的一個分支，同時又具有其自身鮮明特色。在繼往開來的新時代下，兩岸民間文化交流更加重要。

第二，文化交流讓兩岸青年心靈相通。王在希表示，近年來，兩岸青年的交流已成為兩岸民間大交流中的一道亮麗風景線。在兩岸青年交流中，文化交流讓彼此心靈更為相通、更加契合。

他指出，文化交流日益成為兩岸關係發展的重要動力，同時交流的方式也發生了新的變化。新媒體作為智能科技時代興起的傳播平台，在交流合作中發揮著越來越明顯的推動作用。

王在希強調，現在是新媒體的時代，兩岸關係發展中越來越離不開新媒體的融合。他呼籲，新媒體應專注於內容建設，注意正能量報導的傳播。同時要嘗試創新與聯動，傳播方法要更加多樣化，共同為兩岸文化交流提供營養。

此外，甫由中國外交部副部長轉任國家廣播電視總局副局長的樂玉成也在海峽論壇上表示，今年是兩岸開啟交流35周年，也是「九二共識」達成30周年。站在新的歷史起點上，國家廣電總局將持續支持兩岸廣電和視聽行業密切交流合作，共同開創未來。

樂玉成提出，一是加強內容製作，支持閩台合作先行，鼓勵兩岸機構開展合拍，創作更多反映兩岸同胞血脈相連、砥礪奮發的優秀作品，促進兩岸同胞心靈契合。

二是推動科技賦能，抓住新技術發展帶來的機遇，大力推動兩岸視聽媒體在技術應用、平台建設、新媒體業態服務等方面的交流合作。

三是提供政策保障，研究推出更多便利業界台灣同胞在中國發展的政策舉措，匯聚兩岸廣電視聽融合發展力量。特別是要加強青年交流互動，引導兩岸青年增強民族自豪感和中華民族共同體意識。