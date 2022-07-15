我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

斯里蘭卡危機 中國駁「債務陷阱」 汪文斌：西方話語陷阱

中國新聞組／北京15日電
非洲許多國家都有不少外債，但是數據表明，西方持有的債權較中國為多，且利息也更高。圖為西非馬利婦女在中部塞古附近一處田地過篩小麥。（美聯社）
非洲許多國家都有不少外債，但是數據表明，西方持有的債權較中國為多，且利息也更高。圖為西非馬利婦女在中部塞古附近一處田地過篩小麥。（美聯社）

最近斯里蘭卡債務危機與國內動盪，再度讓外界關注發展中國家的外債問題，而中國外交部14日指出，非洲國家的外債數據證明「中國債務陷阱」是假訊息，西方銀行資產管理公司和石油交易商的責任要大得多。

據澎湃新聞報導，英國機構「債務正義」（Debt Justice）日前指出，非洲國家借自西方私人金融機構的債務是借自中國債務的三倍，利率是中國的兩倍，呼籲西方國家敦促私人金融機構參與20國集團緩債倡議。

對此14日下午舉行的中國外交部記者會上，發言人汪文斌回應，根據世界銀行的資料，在49個有資料可查的非洲國家，共計6960億美元的外債當中，借自多邊金融機構和不含中國的私人金融機構的總債務，達到債務總量的約四分之三。根據英國的「債務正義」組織對24個債務負擔最高的非洲國家的調查顯示，這些國家未來7年向私人金融機構和多邊金融機構的債務償付中位數分別為32%和35%。西方私人機構的貸款平均利率幾乎是中國金融機構貸款利率的兩倍。

汪文斌強調，「這些事實和資料都證明所謂『中國債務陷阱論』純屬虛假資訊，是那些不希望看到中國同非洲等發展中國家合作加快發展的勢力所炮製出來的話語陷阱」。他更進一步指出，西方將非洲債務危機歸咎於中國，這是在轉移注意力。「事實上，他們自己的銀行資產管理公司和石油交易商的責任要大得多」。

汪文斌並補充說明，中方願同有關國家和國際金融機構一起，繼續為斯里蘭卡應對當前困難、緩解債務負擔、實現可持續發展發揮積極作用，在力所能及範圍內提供幫助。

利率 國債 石油

上一則

上海新冠確診激增 方艙醫院傳重開 民憂封城

下一則

停貸風暴 胡錫進：經濟活躍就是最大維穩

延伸閱讀

民眾上街歡慶 斯里蘭卡國會議長宣布：總統辭職下台

民眾上街歡慶 斯里蘭卡國會議長宣布：總統辭職下台
中：「中國債務陷阱」是西方轉移注意力的假訊息

中：「中國債務陷阱」是西方轉移注意力的假訊息
斯里蘭卡總統飛抵新加坡 透過電子郵件遞辭呈

斯里蘭卡總統飛抵新加坡 透過電子郵件遞辭呈
斯里蘭卡示威群眾宣布離開政府建築 總統傳已飛新加坡

斯里蘭卡示威群眾宣布離開政府建築 總統傳已飛新加坡

熱門新聞

中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
安倍晉三在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊。（美聯社）

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

2022-07-08 04:05
性感女主播組裝電腦是否專業並不重要，憑藉好身材，已足夠吸引粉絲。（取材自B站）

女主播穿黑絲襪、低胸掏CPU 裝機視頻變味

2022-07-09 11:25

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決