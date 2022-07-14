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美資助太平洋島國 以抗衡中國影響力

編譯莊蕙嘉／綜合報導

「太平洋島國論壇」峰會11日至14日在斐濟舉行，應邀以視訊方式出席的美國副總統賀錦麗宣布，美國政府將制訂歷來第一個太平洋島嶼戰略，並投入6億美元加強美國與各島國的關係，以抗衡中國影響力。

賀錦麗12日發表視訊演說，除宣布美國將制訂太平洋島嶼戰略及投入6億美元，也宣布美國將在東加和吉里巴斯新設大使館。賀錦麗呼籲面對「不良行為者」破壞秩序時，要「團結一致」，她也宣布美國將在該地「開啟合作新篇章」。

這是中國和索羅門群島今年初簽訂安全協議以來，太平洋地區領導人首次會面，中國未獲邀出席峰會。評論指，中國近年對印太滲透嚴重，相信美國的做法能將區內國家重新拉回民主陣營。

美國的太平洋島嶼戰略未來將納入印太戰略，賀錦麗表示，她和美國總統拜登都承認，太平洋地區過去可能未獲得足夠關注，但美國已準備好要在太平洋地區「開啟新篇章」。

她承諾說：「我們將會改變這一點。」賀錦麗還說，美國希望「顯著加深我們在太平洋地區的存在」。

不過就在「太平洋島國論壇」開幕前夕，太平洋島國吉里巴斯宣布退出論壇，外界相信該決定背後受到中國影響。

賀錦麗 拜登 大使館

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