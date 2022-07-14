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中國：不接受南海仲裁案 是踐行國際法治

中國新聞組／北京14日電
南海爭議再起，中方強調不接受仲裁案是踐行國際法治。圖為南海太平島及碼頭。（本報資料照片）
南海爭議再起，中方強調不接受仲裁案是踐行國際法治。圖為南海太平島及碼頭。（本報資料照片）

南海仲裁案因菲律賓外交部與美國國務院近日發布聲明，再度引起關注。對此，中方表示，不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動，這正是踐行國際法治的體現。中方並透露，「南海行為準則」磋商過程，各方一致同意按照「雙軌思路」處理南海問題。

中國外交部13日下午舉行記者會，發言人汪文斌對南海仲裁案表示，中方2016年7月12日已經發表聲明，南海仲裁案所謂裁決嚴重違反包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，是非法的、無效的。「中方不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動，這正是踐行國際法治的體現。中方這一立場得到國際社會的廣泛理解與支援。任何打著執行非法裁決旗號、企圖侵犯中國主權和權益的行為，都是不可能得逞的，中方必將依法作出回應」。

汪文斌強調，美國作為域外國家，罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美方作出的在南海主權問題上不持立場的公開承諾，挑撥地區國家間關係，破壞地區和平穩定，是極其不負責任的。他敦促美方「尊重中方在南海的主權和權益，停止在南海挑事生非，停止利用南海問題挑撥地區國家間關係」。

汪文斌並補充，中國同東協國家正在全面有效落實「南海各方行為宣言」，積極推進「南海行為準則」磋商，各方一致同意按照「雙軌思路」處理南海問題，即由直接當事國通過對話協商妥處海上爭議，由中國和東協國家共同維護南海和平穩定。

另據環球網報導，7月13日，根據美國雷根號航母艦載機灰狗C-2A Greyhound的最新飛行軌跡判斷，雷根號航母打擊群已於近日進入南海，目前正位南沙群島以南海域活動。

國務院 聯合國

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