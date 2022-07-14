中國疫情緩解 6月出口增17.9% 反彈超預期

中國海關總署13日公布的最新數據顯示，6月的出口額比去年同期增長17.9%，創今年單月以來新高。圖為福建福州江陰港碼頭。(中新社)

中國海關總署昨公布以美元計價的上半年外貿「成績單」顯示，6月的出口額比去年同期增長17.9%，創今年單月以來新高，反彈幅度超出預期。中國媒體解讀稱，出口雖承壓，但具備很強韌性；外媒則認為，6月進口增長1％，較5月減少逾3個百分點，顯示內需不振，出口的繁榮也恐難以為繼。

在疫情 受控、港口積壓庫存釋放等條件下，中國6月出口繼續提升。數據顯示，今年1至6月，中國出口總額為1.73兆美元(約11.6兆人民幣)，累計年比增長14.2％；進口總額為1.35兆美元，增長5.7％。6月外貿出口增長17.9％，增速較5月加快一個百分點；進口增長1％，則較5月4.1％減少逾3個百分點，顯示內需不振。

海關總署新聞發言人李魁文指出，5月以來，隨著中國疫情防控形勢向好，外貿企業復工 復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動中國外貿整體增速明顯回升。為全年外貿「保穩提質」打下堅實的基礎。

他指出，今年長三角、珠三角、東北等地出現疫情，外貿進出口一度下滑，但上述地區月度外貿進出口增速快速由負轉正。5月長三角、珠三角、東北地區進出口年比分別增長4.8％、2.8％和12.2％，6月增速回升到14.9％、6.4％、12.8％。儘管「保穩提質」還面臨不少壓力，但經濟長期向好的基本面沒有改變。

與此同時，中俄經貿關係卻快速升溫。據國家統計局13日公布數據，今年上半年，中俄進出口達806.75億美元，較去年同期大幅成長27.2%，也遠高於同期中國整體外貿10.3%的增長率。

其中，今年1至6月，中國自俄羅斯 進口總額達到511.25億美元，年增率更高達48.2%。今年上半年中國整體進口增長率則為5.7%。上半年，中國對俄羅斯的貿易逆差過215億美元。

據資料，今年1至6月，中國煤及褐煤進口金額增長65.4%；肥料進口金額增長62.0%；原油進口金額增長54.0%；天然氣進口金額增長51.4%。這些都是俄羅斯主要出口商品。

德國之聲引述法媒分析，上月，中國外貿進口僅增1%，遠低於彭博社對分析師調查中得到的4%的預估值，顯示中國國內需求疲軟，嚴厲的防疫政策繼續讓消費者不安。

美聯社則援引「凱投宏觀」指出，隨著航運瓶頸緩解，中國的出口強勁反彈。「但我們認為，這可能會是中國在疫情背景下出口繁榮的最後一幕，因為隨著需求降溫，航運量會回落 」。