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力挺俄羅斯？中國上半年自俄國進口金額暴增48.2%

記者林則宏／即時報導
圖為今年6月30日在天津新港站，工作人員正在為中歐班列進行貨櫃裝載作業。（新華社）
圖為今年6月30日在天津新港站，工作人員正在為中歐班列進行貨櫃裝載作業。（新華社）

俄羅斯入侵烏克蘭後面臨各國經濟制裁，與此同時，中俄經貿關係卻快速升溫。據中國國家統計局13日公布的數據，今年上半年，中俄進出口達到806.75億美元，較去年同期大幅成長27.2%，也遠高於同期中國整體外貿10.3%的增長率。

其中，今年1至6月，中國自俄羅斯進口總額達到511.25億美元，年增率更高達48.2%。今年上半年中國整體進口增長率則為5.7%。上半年，中國對俄羅斯的貿易逆差過215億美元。

從中國海關總署官網公布的資料無法得知中國上半年究竟大量進口了哪些俄羅斯商品，但根據資料顯示，今年1至6月，中國煤及褐煤進口金額增長65.4%；肥料進口金額增長62.0%；原油進口金額增長54.0%；天然氣進口金額增長51.4%。這些都是俄羅斯主要出口商品。

中國財新網日前曾報導，俄烏衝突爆發以來，中國「中歐班列」正在發生結構性變化，歐洲業務回落，俄羅斯業務大增。根據中國國家鐵路集團有限公司本月3日公布的數據，今年上半年，中歐班列累計開行7,473列、發送72萬標準箱，年比分別增長2%、2.6%。

中國交通運輸協會國際班列諮詢服務中心國際事務高級協調員楊杰告訴財新網，雖然上半年中歐班列開行量與去年基本持平，但業務結構已發生較大變化。2021年，中俄之間開行中歐班列占比約45%。但今年上半年，中俄之間開行量可望占到中歐班列六成以上。

報導稱，中歐班列首次開行於2011年3月，是服務於中歐貿易的貨運列車，從中國出發，經西通道（阿拉山口、霍爾果斯口岸）、中通道（二連浩特口岸）、東通道（滿洲里口岸）出境，運抵歐洲，其中俄羅斯既是眾多中歐班列的必經之路和中轉地，也是目的地之一。

財新網指出，2020年全球新冠疫情蔓延以來，海空運因疫情受阻、運價暴漲，中歐班列運價也一度飆升至每箱1.5萬美元左右。2020年初，中歐班列運費一箱僅2,000美元左右。

中歐班列服務平台上海邦達天原國際貨運有限公司總經理蔣翀彥表示，上半年，公司中歐班列出口俄羅斯方向的貨物量大約翻了兩倍以上。「主要因俄烏衝突爆發以來，俄羅斯的海運和貿易受到制裁波及，俄羅斯開始增加通過鐵路給我們運輸。」

蔣翀彥說，「6月底、7月初以來，在中俄業務持續拉動下，中歐班列再現『一艙難求』，運價處於每箱8、9,000美元高位。」

楊杰則表示，往年因中俄較中歐運距短，運費相對較低。但今年已出現中俄線路運費反超中歐線路運費的情況。近期中俄線路終端市場運費最高曾漲至1萬美元左右，最低也有7,500美元左右。

俄羅斯 疫情 烏克蘭

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