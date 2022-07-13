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德外長嗆中是全球性挑戰 稱這方面要學日本「對付中國」

中國新聞組／北京13日電
德國外長貝爾伯克日前首訪日本。 （取材自環球網）
德國外長貝爾伯克日前首訪日本。 （取材自環球網）

德國外長貝爾伯克就任以來首訪日本，兩天時間行程滿滿，但當她11日離開東京時，德國國內與國際媒體關注點主要就是兩個：貝爾伯克指中國是「全球性挑戰」，並稱德國將在經濟安保方面效法日本「對付中國」。 

環球時報旗下的微信公眾號「補壹刀」指出，商討怎樣合作應對中國成為德日外長會談的主題。關於在「印太」維持「基於規則的秩序」，貝爾伯克拋出這樣一句「要在經濟安保層面效仿日本」的話。

德國要怎樣學日本？經濟安保真會成為德國這個歐洲領頭羊的一個戰略選項嗎？連德國自己的媒體都在猜測。

出生綠黨的貝爾伯克一直強調以價值觀、人權等議題引領德國外交政策，她在東京的表態顯然再次引起德國甚至歐洲外交務實派的擔憂。

而對「德國學習日本」，國際輿論的另一個憂慮也顯而易見：兩個二戰戰敗國藉著俄烏衝突引發的國際變局爭相自我鬆綁，甚至擴軍備戰。

德新社說，在與日本外相會談時，貝爾伯克對日本支持歐洲制裁俄羅斯表示感謝。既然身在東亞尤其是日本，她很快將重點轉向「中國話題」，稱中國在台灣、東海和南海問題上的態度「是對世界和平秩序的挑戰」。

文章表示，不用想就知道貝爾伯克說了什麼，無非又是指中國「強硬」，沒有遵守「規則」，因而破壞了「基於規則的國際秩序」。她還提到北約不久前通過的新「戰略概念」文件，稱雖然俄羅斯先被視為主要安全威脅，但「中國未來可能成為最大威脅」。

緊接著，貝爾伯克強調「印太」穩定對德國至關重要，於是就過渡到了德國將在該地區投入更多關注，並與「百分之百可靠的」日本「並肩戰鬥，維護雙方共同價值觀和基於規則的秩序」。

文章稱，不光「並肩戰鬥」，德國還要向日本學習。

德國外長稱，經濟安全將是未來的核心問題。「21世紀最特殊的挑戰是，未來的進攻不僅通過坦克和炸彈來進行，還將尤其通過經濟手段。」

在「經濟安全保障推進法」被日本岸田政府視為上台以來一項最重要政績的背景下，貝爾伯克表示德國將在這方面效法日本。為此，她還專門會晤日本經濟安保大臣小林鷹之，探討半導體生產以及如何保障通信基礎設施安全等問題。

德國 日本 俄羅斯

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