王毅：中美若在亞太地區良性互動 有助改善關係

中國國務委員兼外長王毅（中）在雅加達的東盟秘書處發表政策演講前，與東盟十國駐東盟代表合影。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅 與美國國務卿布林肯 在峇厘島會晤後，11日在雅加達東盟（東協）秘書處發表政策演講並答問時表示，中美如能實現在亞太地區良性互動，將有助增加中美關係的正面預期。

王毅在答問環節時有媒體問，美國等試圖加強擴大在亞太地區的存在和影響，中方對此有何看法。

王毅表示，對於其他國家參與亞太地區事務，中方歷來持開放態度。關鍵在於，他們的舉動是有利於維護地區和平穩定，還是試圖加劇緊張對立；是有利於促進地區發展振興，還是想搞脫鉤斷鏈；是有利於增進地區團結合作，還是要另搞一套，甚至製造分裂。

王毅說，他與布林肯9日會晤時建議中美雙方探討確立在亞太地區良性互動的規則，以踐行開放的區域主義。規則的核心要素就是：支持東盟的中心地位，維護現有區域合作架構；尊重中美彼此在亞太的正當權益，不以敵對、遏制對方為目的；自覺發揮負責任大國作用，促進地區的穩定與發展，為各國提供更多的公共產品。

王毅強調，中美如能實現在亞太地區良性互動，善莫大焉，不僅有助於增加中美關係的正面預期，也符合地區國家的普遍期待。中方對美方做何反應拭目以待。這也將檢驗美國能否放下霸權心態，克服冷戰思維，摒棄零和邏輯，真正為亞太的和平與繁榮發揮建設性作用。

另外，王毅在東盟秘書處就堅持開放的區域主義發表政策演講並答問時提到中國與東盟經濟合作，如何發揮對全球復甦的作用時表示，中國和東盟分別作為世界第二和第五大經濟體，經濟總量之和已超過全球五分之一，對全球經濟貢獻率超過30%，是全球經濟復甦名副其實的重要引擎。

全球經濟復甦，需要順應全球化潮流，保障產業鏈供應鏈穩定運行，促進貿易投資 自由化便利化。中國和東盟全力推進RCEP落地生效，預計將推動全球貿易增長近3%，5年內將給全球帶來1.5%的增長效應。

他說，中國和東盟順應第四次科技革命浪潮，在數字經濟、綠色經濟方面深度合作，電商合作突飛猛進，使雙方人民受益，引領東亞成為全球增長最快的數字經濟市場。