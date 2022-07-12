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斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

記者陳言喬／綜合報導
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

位於中國倡議的「一帶一路」要衝地位的斯里蘭卡破產，總統、總理紛去職。西方媒體常將斯里蘭卡的失敗歸咎於陷入中國「一帶一路」的債務陷阱，不過，中國在斯國的漢班托塔和可倫坡也投入鉅資建設。這次中國袖手旁觀，被指有兩大原因。

觀察者網「觀風聞」稱，斯里蘭卡會落到這個田地，一是政治太不講誠信，想割大國（中國）韭菜就要付出代價；二是斯里蘭卡治國者太自以為是，不相信科學、不尊重現實，憑空想像治國。

文章指出，斯里蘭卡禁用化肥，帶來農業產量和耕作強度的下降，推行了半多年多推不下去只好廢除，但為時已晚，損害已經造成。

其次，斯里蘭卡篤信只要債務留在國內，不轉化成外債，濫發貨幣就不會造成危機。結果老百姓有錢後，大舉消費，間接增加進口，外匯消耗急速增加。新冠疫情又使得旅遊業崩盤，外匯收入驟然枯竭。烏克蘭戰爭帶來的能源和糧食漲價更是雪上加霜。

去年10月，斯里蘭卡官方宣布來自中國的有機肥料含有有害細菌，禁止該船靠港卸貨，並...
去年10月，斯里蘭卡官方宣布來自中國的有機肥料含有有害細菌，禁止該船靠港卸貨，並停止進行這筆交易。圖為斯里蘭卡首都可倫坡港口。（Getty Images）

文章還說，斯里蘭卡政府在中國問題上反覆橫跳。近20年來，無一例外：在任上親華，吸引中資；一有風吹草動，立刻甩鍋中國，種種設障拆橋；一旦離任，只要攻擊中國、討好印度和西方，到自己再上台的時候，再變臉不遲；中國現在「不是見死不救，而是在治病救人」、「教斯里蘭卡政客在國際關係上做人」。

另據分析人士表示，斯國去年禁用化肥政策還曾導致斯里蘭卡與中國關係生變。斯里蘭卡禁用化肥後，從中國青島海大生物科技集團進口9萬多噸有機肥料應急，但隨著政府放棄有機政策，斯國又以該批肥料受汙染為由，禁止上岸，也拒絕付款。中國青島海大生物科技因此提起國際仲裁，最後由斯里蘭卡賠償中方687萬美元作結。

這起事件讓北京對斯里蘭卡心生芥蒂。因此當斯里蘭卡經濟危機惡化時，中國便刻意袖手旁觀，不願再當斯里蘭卡求生的浮木。斯里蘭卡總統拉公開抱怨中方不同意斯國10億美金的貸款申請後，中國外交部發言人趙立堅回應要求「斯方同中方積極對接，相向而行，加緊探討可行方案」，並稱「相信斯方會作出自主努力」，可見中方的消極態度。

斯里蘭卡 一帶一路 北京

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