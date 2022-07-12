北京觀察／中共20大前定錨經濟政策 Q3出新招？

踏入7月後，中國經濟界更多地在展開對下半年經濟的展望和預測。圖為2月27日，航拍福建省福州市城區。（中新社）

踏入7月後，中國經濟界更多地在展開對下半年經濟的展望和預測，學界有人認為，應更多地研究中國經濟的第三季，因7至9月是中國經濟「承上啓下」的新階段，又是經濟政策「出新招」的重要階段，還是政治大事前夜的定盤階段，所以有三層關鍵意義。

所謂「承上啓下」的新階段，其「承上」的意思，主要指承接第二季變局。由於3、4月間國際局勢和中國疫情 變化，中共 中央政治局有4月底的經濟形勢分析會，5月的穩住經濟大盤的10萬人大會，還有穩大盤一攬子措施。這些會議作出的判斷、定下的思路，制定的政策措施，真正開始落地的時間是7、8月間。

而第三季的「啓下」意義也同樣關鍵，就中國經濟傳統的年度時序來說，第一季算是開局，第二季是新政，第三季是調整，第四季是衝刺。第三季的「啓下」意義，就在於這一季通常會有形勢再判斷，開始年度下半場的運行，為第四季經濟衝刺作準備。

再看第二個關鍵，即經濟政策「出新招」的關鍵意義。按一般的思路，經過第二季經濟的大震盪，當局緊急作出方向性的調整，相關政策措施不是「應出盡出」了嗎，第三季經濟應以穩為主要基調了吧。

但還有兩個變化可以參考，一是傳統上7月下旬中共中央政治局會有半年經濟會，主要是研討最新的國際國內大勢，來看中國經濟面對怎樣一個局面，要不要作出必要的調整。今年是因3、4月間形勢陡變，所以5月作了重大政策調整，那是應急反應，現在要冷靜下來思考經濟路向，所以「出新招」是必然的。

不論是「承上啓下」還是「出新招」，都與第三個關鍵相連，就是7至9月是政治大事的前夜，政治大事即預定在10月下旬要召開的中共20大。今年年初，中共中央的定調就是一切都為確保中共20大順利召開，其中經濟層面的確保就至為關鍵。

中共20大是中國共產黨 五年一度的換屆大會，換屆之說，主要是從人事角度思量。但除了外界關注的人事議題，中共20大還有一件大事要辦，就是政治上舉什麼旗，經濟上走什麼路，用政治術語來說是確定政治方向、發展方針、經濟政策。這方面內容是與人事名單同期醞釀的，而這醞釀的過程，不是等會開起來幾千人一起討論，而是在7、8、9這三個月間，拍定基本的條條款款。7至9月間或者說第三季經濟的運行和調整，正是其產生的基礎甚至有小試的先聲。