我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南村鎮銀行維權案：暴打人民的人民銀行之亂？

別墮胎 送養就好？華裔女以「過來人身分」挺生育權

北京觀察／中共20大前定錨經濟政策 Q3出新招？

香港特派員 李春
踏入7月後，中國經濟界更多地在展開對下半年經濟的展望和預測。圖為2月27日，航拍福建省福州市城區。（中新社）
踏入7月後，中國經濟界更多地在展開對下半年經濟的展望和預測。圖為2月27日，航拍福建省福州市城區。（中新社）

踏入7月後，中國經濟界更多地在展開對下半年經濟的展望和預測，學界有人認為，應更多地研究中國經濟的第三季，因7至9月是中國經濟「承上啓下」的新階段，又是經濟政策「出新招」的重要階段，還是政治大事前夜的定盤階段，所以有三層關鍵意義。

所謂「承上啓下」的新階段，其「承上」的意思，主要指承接第二季變局。由於3、4月間國際局勢和中國疫情變化，中共中央政治局有4月底的經濟形勢分析會，5月的穩住經濟大盤的10萬人大會，還有穩大盤一攬子措施。這些會議作出的判斷、定下的思路，制定的政策措施，真正開始落地的時間是7、8月間。

而第三季的「啓下」意義也同樣關鍵，就中國經濟傳統的年度時序來說，第一季算是開局，第二季是新政，第三季是調整，第四季是衝刺。第三季的「啓下」意義，就在於這一季通常會有形勢再判斷，開始年度下半場的運行，為第四季經濟衝刺作準備。

再看第二個關鍵，即經濟政策「出新招」的關鍵意義。按一般的思路，經過第二季經濟的大震盪，當局緊急作出方向性的調整，相關政策措施不是「應出盡出」了嗎，第三季經濟應以穩為主要基調了吧。

但還有兩個變化可以參考，一是傳統上7月下旬中共中央政治局會有半年經濟會，主要是研討最新的國際國內大勢，來看中國經濟面對怎樣一個局面，要不要作出必要的調整。今年是因3、4月間形勢陡變，所以5月作了重大政策調整，那是應急反應，現在要冷靜下來思考經濟路向，所以「出新招」是必然的。

不論是「承上啓下」還是「出新招」，都與第三個關鍵相連，就是7至9月是政治大事的前夜，政治大事即預定在10月下旬要召開的中共20大。今年年初，中共中央的定調就是一切都為確保中共20大順利召開，其中經濟層面的確保就至為關鍵。

中共20大是中國共產黨五年一度的換屆大會，換屆之說，主要是從人事角度思量。但除了外界關注的人事議題，中共20大還有一件大事要辦，就是政治上舉什麼旗，經濟上走什麼路，用政治術語來說是確定政治方向、發展方針、經濟政策。這方面內容是與人事名單同期醞釀的，而這醞釀的過程，不是等會開起來幾千人一起討論，而是在7、8、9這三個月間，拍定基本的條條款款。7至9月間或者說第三季經濟的運行和調整，正是其產生的基礎甚至有小試的先聲。

中共 疫情 共產黨

上一則

就業歧視？ 上海當局：不得拒用陽性康復者

下一則

全球最大南亞熱帶植物園…華南國家植物園廣州揭牌 護2萬物種

延伸閱讀

卸任後續下指導棋 安倍修憲、經濟政策怎麼走下去

卸任後續下指導棋 安倍修憲、經濟政策怎麼走下去
高階警官人事 徐國勇：已經派任 程序完備後公布

高階警官人事 徐國勇：已經派任 程序完備後公布
七七抗戰85周年 灣區僑學界視訊大會 鍾維君：抗戰始於九一八

七七抗戰85周年 灣區僑學界視訊大會 鍾維君：抗戰始於九一八
七七抗戰85周年 灣區僑學界視訊大會 鍾維君講抗戰史

七七抗戰85周年 灣區僑學界視訊大會 鍾維君講抗戰史

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
余秀華和楊櫧策。（取材自微博）

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

2022-07-06 19:37
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」