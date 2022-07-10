習近平肯定安倍晉三 安倍對中日關係作出哪些貢獻？

中國國家主席習近平（右）於2018年10月26日在北京釣魚台國賓館會見來陸正式訪問的日本首相安倍晉三（左）。（取材自新華網）

中國官方定調遭刺的日本 前首相安倍 晉三對推動中日關係改發展作出貢獻。但中國網民並不領情，幸災樂禍狂歡還紛紛細數安倍家族侵華、不道歉、不承認犯錯的過往。中國學者稱，安倍下台後一連串涉台的「倒退言行」讓中國網民對他有著複雜的評價。

中國領導人習近平、李克強均已向安倍的家屬表示哀悼和慰問，兩人均稱安倍晉三前首相曾經為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。中國外交部也就安倍推動中日關係發展有貢獻就此定調。

但中國網民起底安倍家族的過往，稱其外祖父岸信介是侵華日軍的甲級戰犯，出資籌建七三一部隊。岸信介的親弟佐藤榮作擔任首相時，著手阻撓和破壞日中關係發展，大談台灣「歸屬未定論」，推動兩個中國，插手台灣事務，干涉中國內政。

環球時報訪問多名日本問題的中國專家，談到安倍對中日關係的貢獻在何方？

華僑大學客座教授、日本問題專家劉慶彬表示2018年10月，安倍晉三對中國進行首次正式訪問，這也是日本首相時隔7年來首次正式訪華。訪華期間，安倍除了出席「中日和平友好條約」簽署40周年紀念活動，還參加了推動兩國企業在第三國基礎設施合作的論壇。

劉慶彬說，2015年4月在雅加達、2016年9月在杭州、2019年6月在大阪等場合，中日兩國領導人均有過良好互動。安倍晉三還曾公開表示若條件成熟，願與一帶一路 倡議展開合作，也曾說不排除加入由中國主導的亞投行。「這一系列的言行使得中日關係一度出現過轉圜的機會，不能否認安倍晉三為改善兩國關係作出過努力和貢獻」。

2020年8月，安倍晉三宣佈因健康原因辭職。此後安倍對華態度產生重大倒退，安倍晉三曾多次在日本戰敗紀念日等時間參拜靖國神社，供奉祭品等。今年上半年，安倍晉三還稱「台海有事就是日本有事」。

對此，中國社會科學院研究員王鍵表示，安倍下台以後對華態度發生明顯變化，是一種缺乏誠信的政治秉性，特別是安倍下台以後發表的一系列涉台錯誤言論，又將其此前的尤其是中日關係轉圜時期的對華政治言論幾乎全部推翻，因此今天中國人對他的評價會很複雜。

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超則稱，安倍晉三是一位「演員」。安倍晉三在執政期間，考慮中日關係的正常發展，特別是經濟方面，因為這將為日本帶來切實利益，不管他出於什麼樣的原因，他確實是為中日關係的發展作出一定貢獻。

但是包括安倍晉三、其胞弟岸信夫在內的整個家族，實際上對日本的戰爭罪行沒有深刻認識，這也導致安倍晉三在下台之後，擺脫了職位束縛，更多說出了自己的心裡話，甚至在台海問題上大放厥詞，表現得肆無忌憚。