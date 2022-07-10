雷大雨小？ 拜登仍未決定降中關稅 只說「會逐項檢討」
美國總統拜登多次開會仍未能決定是否減免對中國商品的進口關稅，7日再模稜兩可表示「會逐項檢討」。美媒則稱美商務部正研究禁止出口晶片製造設備給特定的中國先進半導體工廠。對此，中國學者分析，拜登採取的對華政策是雷聲大、雨點小，動作多、效果少，平台多、見效少，許多動作純屬象徵性，更多是為了拜登選票考慮，初判拜登在執政上已顯得力不從心。
彭博資訊報導，拜登7日召集白宮顧問開會討論減免對中國商品的進口關稅，近日來拜登已舉行多場討論會議；知情人士表示，不清楚拜登打算怎麼做。
前總統川普任內對超過3000億美元的中國進口商品加徵關稅，美國財政部長葉倫上月表示，削減關稅將有助降低美國物價，商務部長雷蒙多支持降低家用商品的關稅，保留鋼鋁關稅以保護美國勞工和國家安全。不過，這兩人的主張與美國貿易代表戴琪衝突，戴琪反對放棄關稅這項可以保護美國利益的貿易手段。
彭博資訊報導，7日會議與會名單不包含戴琪、雷蒙多和葉倫。
路透引述消息人士報導，美國商務部正研究，禁止出口晶片製造設備給特定的中國先進半導體工廠，主要瞄準生產14奈米或以下的晶片製造商，槍口指向中國最大的晶片製造商中芯國際的發展。美國商務部發言人對此沒有直接回應，僅表示商務部做出相關決定時必須考慮各種因素，包括擬議出口的技術製程。
觀察者網引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，就目前報導的規模而言，拜登政府上述動作純屬是象徵性，不僅同商界的期待差距較大，而且對緩解美國的高通膨也微不足道。拜登上台後不僅計畫擴大對中國出口管制，還稱將動員其盟友聯合制華，目的是為了迎合美國的政治輿論，更多是為了選票考慮，至於其想法和意圖能否實現，似乎與他關係並不大。
霍建國表示，拜登作為一個圓滑的政客，總希望在矛盾中以尋求一種平衡。但很顯然在對華關稅的免除問題上，在美國政府內是存在嚴重分歧的。從目前的情況分析，拜登採取的對華政策是「雷聲大、雨點小，動作多、效果少，平台多、見效少」。國內經濟處於最糟糕時刻，對外在制裁俄羅斯和圍堵中國方面均未取得明顯效果，拜登「兩線作戰」已顯得有些力不從心。
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