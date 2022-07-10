雷大雨小？ 拜登仍未決定降中關稅 只說「會逐項檢討」

美國總統拜登表示，還沒決定取消對中國商品加徵關稅，美國會逐項檢討。(Getty Images)

美國總統拜登 多次開會仍未能決定是否減免對中國商品的進口關稅 ，7日再模稜兩可表示「會逐項檢討」。美媒則稱美商務部 正研究禁止出口晶片製造設備給特定的中國先進半導體工廠。對此，中國學者分析，拜登採取的對華政策是雷聲大、雨點小，動作多、效果少，平台多、見效少，許多動作純屬象徵性，更多是為了拜登選票考慮，初判拜登在執政上已顯得力不從心。

彭博資訊報導，拜登7日召集白宮顧問開會討論減免對中國商品的進口關稅，近日來拜登已舉行多場討論會議；知情人士表示，不清楚拜登打算怎麼做。

前總統川普任內對超過3000億美元的中國進口商品加徵關稅，美國財政部長葉倫上月表示，削減關稅將有助降低美國物價，商務部長雷蒙多支持降低家用商品的關稅，保留鋼鋁關稅以保護美國勞工和國家安全。不過，這兩人的主張與美國貿易代表戴琪衝突，戴琪反對放棄關稅這項可以保護美國利益的貿易手段。

彭博資訊報導，7日會議與會名單不包含戴琪、雷蒙多和葉倫。

路透引述消息人士報導，美國商務部正研究，禁止出口晶片製造設備給特定的中國先進半導體工廠，主要瞄準生產14奈米或以下的晶片製造商，槍口指向中國最大的晶片製造商中芯國際的發展。美國商務部發言人對此沒有直接回應，僅表示商務部做出相關決定時必須考慮各種因素，包括擬議出口的技術製程。

觀察者網引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，就目前報導的規模而言，拜登政府上述動作純屬是象徵性，不僅同商界的期待差距較大，而且對緩解美國的高通膨也微不足道。拜登上台後不僅計畫擴大對中國出口管制，還稱將動員其盟友聯合制華，目的是為了迎合美國的政治輿論，更多是為了選票考慮，至於其想法和意圖能否實現，似乎與他關係並不大。

霍建國表示，拜登作為一個圓滑的政客，總希望在矛盾中以尋求一種平衡。但很顯然在對華關稅的免除問題上，在美國政府內是存在嚴重分歧的。從目前的情況分析，拜登採取的對華政策是「雷聲大、雨點小，動作多、效果少，平台多、見效少」。國內經濟處於最糟糕時刻，對外在制裁俄羅斯和圍堵中國方面均未取得明顯效果，拜登「兩線作戰」已顯得有些力不從心。