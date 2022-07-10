安倍遇刺 中國輿論關注日本右翼勢力抬頭

日本民眾在前首相安倍晉三遇刺地哀悼安倍的離去。（Getty Images）

日本 前首相安倍 晉三8日遇刺不幸身亡，震撼日本與國際社會，中國輿論則高度關注，此一事件對日本政治生態可能帶來的影響，尤其是右翼勢力恐將因此進一步抬頭。

環球時報旗下的公眾號「補壹刀」的分析指出，不管嫌犯動機如何，安倍遇刺肯定會對日本國內政治產生連鎖反應。尤其，日本參院選舉將於10日舉行，安倍在投票日前兩天遇刺，直接影響就是導致仍然搖擺的選票流向安倍所在的自民黨。

文章稱，除了選票，安倍極力推動的一些理念也可能會被放大。作為右翼典型代表，安倍最近幾年一直在帶頭推動日本修改和平憲法、擴軍備戰、介入台海，甚至跟美國加強聯動遏制中國等等。日本社會仍有很多人對此持反對意見，但在安倍遇刺倒下後，一些人可能在同情情緒下接受安倍的一些主張。

「補壹刀」認為，在此背景下，不排除安倍遇刺被日本右翼利用的可能。如果能在參院獲得絕對多數席位，甚至在社會意識層面讓右翼的一些主張引起更多關注和支持，都會為右翼接下來正式提出修憲動議提供有利條件。從這些角度講，安倍遇刺可能加快日本「向右轉」的氛圍和衝動。

另一個知名的微信公眾號「牛彈琴」則指出，安倍遇刺身亡，中國必須高度警惕十個後果，其中包括右翼勢力抬頭。文章稱，兇手動機可能永遠是謎，但悲劇性的事件，安倍右翼領袖的地位，肯定會導致日本右翼抬頭，甚至不排除加快安倍心心念念的修憲進程。

「牛彈琴」甚至表示，「這不由讓人想起日本戰前的刺殺，今年正好是日本『五一五事件』90周年，當時一些右翼少壯軍官刺殺了日本首相犬養毅，由此，拉開了日本法西斯化的序幕」。

中國日本問題專家、北京清華大學國際關係學系教授劉江永接受香港中通社採訪時則分析，安倍遇刺身亡對日本政壇造成的影響，其一是，長期以來，由安倍晉三和麻生太郎所形成的「安麻體制」或就此落下帷幕。

其次，日本首相岸田文雄 受「安麻體制」的牽制會相對減少，待其政權穩定後，會更多的貫徹自己的政策理念和主張；其三，會為安倍生前積極推進的日本修憲帶來變數。

報導稱，10日將舉行的這場參議院選舉，除了是岸田文雄內閣就任後近一年的政治總結算，也是自民黨能否在近期內達成修憲目的的機會。而修憲，是安倍晉三長久以來的政治夢想。

劉江永指出，安倍一直積極推進日本修憲，岸田文雄原本態度不積極，為取得安倍青睞才倒向積極立場。若修憲議案未獲得參議院三分之二以上的支持票，意味著未來三年日本修憲難以實現，基本淪為口頭意義。

此外，安倍挺台立場鮮明。劉江永指出，儘管安倍遇刺身亡對台日關係有一定的衝擊，但日本右翼勢力仍在，安倍的弟弟、現任防衛大臣岸信夫料將成為下一個安倍。