習近平悼念安倍：續推動中日穩定關係

日本前首相安倍晉三8日遇刺不幸身亡震撼國際社會，中國國家主席習近平、國務院總理李克強9日就安倍逝世向日本首相岸田文雄致唁電。圖為2019年中國在成都舉行中日韓三國首腦會議，韓國總統文在寅（左）與日相安倍晉三（右）、李克強笑得很歡樂。（取材自牛彈琴）

日本 前首相安倍 晉三8日遇刺不幸身亡震撼國際社會，中國國家主席習近平 、國務院總理李克強9日就安倍逝世向日本首相岸田文雄致唁電，習近平和夫人彭麗媛向安倍晉三夫人安倍昭惠致唁電表示哀悼和慰問。

央視新聞報導，習近平代表中國政府和中國人民並以個人名義，對安倍晉三前首相突遭不幸辭世表示深切的哀悼，向安倍晉三前首相親屬表示慰問。

根據報導，「習近平指出，安倍晉三前首相在任期間為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益貢獻。我曾同他就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。我對他突然去世深感惋惜。我願同首相先生一道，根據中日四個政治文件確立的各項原則，繼續發展中日睦鄰友好合作關係。」

新華社報導，李克強9日就日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世向日本首相岸田文雄致唁電表示深切哀悼。

李克強表示，安倍晉三前首相曾經為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。我同他多次會晤，就促進兩國關係進行有益交流。我願同岸田首相加強溝通對話，推動中日關係持續健康穩定發展。

中國外交部發言人趙立堅8日在例行記者會後回答記者提問時表示，安倍前首相曾經為推動中日關係改善發展作出過貢獻，「我們向安倍前首相的家屬表示哀悼和慰問」。

中國駐日本大使館網站8日傍晚則發表聲明稱，「我們對安倍晉三前首相遭遇槍擊事件感到震驚。安倍前首相在任期間為推動中日關係改善發展做出了貢獻。我們對他的去世表示哀悼，並向其家屬致以慰問。」