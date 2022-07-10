王毅晤加國外長：推動中加關係重回正軌

中國國務委員兼外長王毅（右）8日在峇厘島出席20國集團外長會期間，應約會見加拿大外長趙美蘭。（新華社）

中國外交部長王毅 8日在印尼峇厘島出席20國集團外長會期間，與加拿大外長趙美蘭會面，同日也會見德國 外長貝爾伯克。

據中國外交部官網，王毅8日會見趙美蘭，王毅提出中加從來不是對手，而是夥伴，中國從來不是威脅，而是機遇，希望推動兩國關係「重回正軌」。

中國外交部通稿稱，趙美蘭表示，加方重視加中關係，願與中方加強溝通，以務實態度推動雙邊關係重回正軌。加方支持多邊主義，希望中方作為聯合國 安理會常任理事國發揮重要作用。

趙美蘭會後在其官方推特發文，表示與王毅討論俄烏戰爭對烏克蘭的影響以及引發的糧食危機。雙方會在COP-15維護生物多樣性議題上合作。

她並表示，在會面中重申加拿大關注人權與提及一些外交事務。

據外交部網站消息，王毅8日也會見德國外長貝爾伯克。

王毅表示，今年是中德建交50周年的重要年份。50年來，中德關係從一棵幼苗成長為大樹，兩國全方位戰略夥伴關係結出豐碩成果。孔子曰，「五十而知天命」，中德關係已經到了知其然、知其所以然的成熟階段。中方願同德方總結經驗，規劃好下一個50年合作，為雙邊關係發展注入新動力。

貝爾伯克表示，德方高度重視對華關係，期待以兩國建交50周年為契機，深化兩國全方位合作。希同中方籌備好兩國政府磋商機制新一輪會議，開展法治、民主、人權對話，加強氣候變化、綠色發展和減排交流合作。德方認為國際社會應在俄烏衝突問題上堅持原則，維護國際秩序，希望中國發揮聯合國安理會常任理事國的重要影響和作用。