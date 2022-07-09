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李克強悼安倍晉三：與他多次會晤 願同岸田加強溝通

記者廖士鋒／即時報導
中國總理李克強多次跟安倍晉三會晤，圖為2018年5月9日在日本東京舉行的「中日韓峰會」，中國國務院總理李克強（左）、時任南韓總統文在寅（右）以及時任日本首相安倍晉三（中）討論東北亞局勢相關議題。（歐新社）
中國總理李克強多次跟安倍晉三會晤，圖為2018年5月9日在日本東京舉行的「中日韓峰會」，中國國務院總理李克強（左）、時任南韓總統文在寅（右）以及時任日本首相安倍晉三（中）討論東北亞局勢相關議題。（歐新社）

日本前首相安倍晉三遇刺猝逝，曾多次與其會晤的中國國務院總理李克強也向現任日本首相岸田文雄發出唁電，稱自己與安倍曾多次會晤，並表示願意跟岸田文雄加強溝通。

據新華社9日晚間報導，李克強當日就日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世向日本首相岸田文雄致唁電表示「深切哀悼」。李克強表示，「安倍晉三前首相曾經為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。我同他多次會晤，就促進兩國關係進行有益交流。我願同岸田首相加強溝通對話，推動中日關係持續健康穩定發展」。

此前，中國國家主席習近平發給岸田文雄的唁電先行公布，習近平「代表中國政府和中國人民並以個人名義，對安倍晉三前首相突遭不幸辭世表示深切的哀悼，向安倍晉三前首相親屬表示慰問」。

據公開資料顯示，自2014年義大利米蘭「亞歐會議」（ASEM）上兩人首度寒暄後，李克強曾與安倍晉三多次舉行會晤，包含2014年11月12日在緬甸奈比多短暫會談、2015年11月1日在南韓首爾會晤、2016年7月15日在蒙古烏蘭巴托會晤、2017年11月13日在菲律賓馬尼拉會晤、2018年5月9日在日本東京會晤、2018年10月25日在北京會晤、2019年11月4日在泰國曼谷會晤、2019年12月25日在四川成都會晤等，期間在「中日韓」機制與雙方合作的許多議題上有過多次討論。

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