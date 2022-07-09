安倍遇刺身亡 中國輿論關注日本右翼勢力恐將抬頭

日本民眾在前首相安倍晉三遇刺地哀悼安倍的離去。Getty Images

日本 前首相安倍 晉三8日遇刺不幸身亡，震撼日本與國際社會，中國輿論則高度關注，此一事件對日本政治生態可能帶來的影響，尤其是右翼勢力恐將因此進一步抬頭。

環球時報旗下的公眾號《補壹刀》的分析指出，不管嫌犯動機如何，安倍遇刺肯定會對日本國內政治產生連鎖反應。尤其，日本參院選舉將於10日舉行，安倍在投票日前兩天遇刺，直接影響就是導致仍然搖擺的選票流向安倍所在的自民黨。

文章稱，除了選票，安倍極力推動的一些理念也可能會被放大。作為右翼典型代表，安倍最近幾年一直在帶頭推動日本修改和平憲法、擴軍備戰、介入台海，甚至跟美國加強聯動遏制中國等等。日本社會仍有很多人對此持反對意見，但在安倍遇刺倒下後，一些人可能在同情情緒下接受安倍的一些主張。

《補壹刀》認為，在此背景下，不排除安倍遇刺被日本右翼利用的可能。如果能在參院獲得絕對多數席位，甚至在社會意識層面讓右翼的一些主張引起更多關注和支持，都會為右翼接下來正式提出修憲動議提供有利條件。從這些角度講，安倍遇刺可能加快日本「向右轉」的氛圍和衝動。

另一個知名的微信公眾號《牛彈琴》則指出，安倍遇刺身亡，中國必須高度警惕十個後果，其中包括右翼勢力抬頭。文章稱，兇手動機可能永遠是謎，但悲劇性的事件，安倍右翼領袖的地位，肯定會導致日本右翼抬頭，甚至不排除加快安倍心心念念的修憲進程。

《牛彈琴》甚至表示，「這不由讓人想起日本戰前的刺殺，今年正好是日本『五一五事件』90周年，當時一些右翼少壯軍官刺殺了日本首相犬養毅，由此，拉開了日本法西斯化的序幕」。

中國日本問題專家、北京清華大學國際關係學系教授劉江永接受香港中通社採訪時則分，安倍遇刺身亡對日本政壇造成的影響，其一是，長期以來，由安倍晉三和麻生太郎所形成的「安麻體制」或就此落下帷幕。

其次，日本首相岸田文雄 受「安麻體制」的牽制會相對減少，待其政權穩定後，會更多的貫徹自己的政策理念和主張；其三，會為安倍生前積極推進的日本修憲帶來變數。

報導稱，10日將舉行的這場參議院選舉，除了是岸田文雄內閣就任後近一年的政治總結算，也是自民黨能否在近期內達成修憲目的的機會。而修憲，是安倍晉三長久以來的政治夢想。

劉江永指出，安倍一直積極推進日本修憲，岸田文雄原本態度不積極，為取得安倍青睞才倒向積極立場。若修憲議案未獲得參議院三分之二以上的支持票，意味著未來三年日本修憲難以實現，基本淪為口頭意義。

此外，安倍挺台立場鮮明。劉江永指出，儘管安倍遇刺身亡對台日關係有一定的衝擊，但日本右翼勢力仍在，安倍的弟弟、現任防衛大臣岸信夫料將成為下一個安倍。