中澳關係改善邁出第一步 兩國外長近3年首次會面

中國國務委員兼外長王毅8日與澳洲外長黃英賢會面。Getty Images

中國國務委員兼外長王毅 8日在巴厘島出席G20外長會期間與澳洲 外長黃英賢會面，這是中澳兩國外長近三年來的首度會面。據《澳大利亞人報》報導，黃英賢表示，澳洲在穩定與中國的關係方面邁出了 「重要的第一步」，她在會晤中提到了北京 對澳洲公民的拘留及北京的貿易脅迫等問題。

中國外交部官網與官方媒體截至9日14時都尚未發布中澳兩國外長會晤的相關內容。

《澳大利亞人報》指出，黃英賢與王毅討論了中國對澳洲採取的貿易制裁。黃英賢說，「這些貿易封鎖應該被撤銷」。針對台海問題，黃英賢則強調，澳洲政府支持現狀，不應單方面改變這一現狀。

中國華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘則對《環球時報》分析稱，在今年5月上台後，澳洲新政府展示出一種改善中澳關係的意願，而此次兩國外長會面可以被認為是向解決雙邊關係中存在的問題邁出的實質性一步。

中澳兩國外長上一次會面是2019年9月。不過，陳弘強調，黃英賢提到中澳關係需要得到穩定，這意味著目前的狀況是不穩定的，而這是由什麽造成的，「值得澳方進行反思」。

《環球時報》指出，2020年以來，澳洲前任總理莫里森追隨美國，在涉港、涉疆、南海和涉台等問題上對中國發起「攻擊」，導致中澳關係降至冰點，同時澳方還禁止華為在澳洲開展5G網路建設，並以影響國家安全為由，禁止數家中國公司在澳洲的投資。受這些因素影響，兩國雙邊貿易額也出現下降。

《澳大利亞人報》則表示，在澳洲於2020年4月呼籲對新冠病毒來源進行調查後，澳洲的煤炭、葡萄酒、龍蝦和其他產品的出口就受到中國關稅和非官方禁令的打擊。

但陳弘強調，中澳關係中的貿易問題不是所謂的「經濟制裁」，而是涉及反傾銷、反補貼等問題的具體案例。如果澳方真有誠意改善兩國關係，就不能要求中國將取消相關措施作為前提條件，而應具體協商解決。

中國外交部發言人趙立堅8日表示，希望澳方理性正面看待中國和中澳關係，本著相互尊重、求同存異的精神，同中方相向而行，為兩國關係重回正軌創造必要條件。他指出，改善中澳關係，沒有「自動駕駛模式」，重啟需要採取實際行動。