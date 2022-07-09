安倍遇刺／中仇日網友竟狂歡 外媒批突破人倫底線 趙立堅：不評論

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，一家小吃店掛起紅幡寫著「昨天七七事變，今天安倍再見，為慶祝安倍遇刺身亡，全場V8啤酒買一打送一打」。（取材自微博）

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡，中國社群平台上幾乎出現壓倒性的「狂歡慶祝」言論，大批仇日網友稱槍手是「抗日英雄」，並留言「昨日七七事變，今日安倍再見」、「七彩祥雲都飄起來了」。網友們的幸災樂禍被外媒形容是「突破人倫底線」。外交部則對網友評論不予置評，強調「這一突發事件不應同中日關係關聯起來」。

安倍晉三昨天上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊，各界震驚哀痛之際，中國網友卻大肆狂歡，大量與安倍有關的話題盤據微博 熱搜榜。中央社報導，截至昨天下午3時，在微博的熱搜榜上前10名的話題中，有8項直接與安倍有關，其中多數是網友發表的各式「慶祝」言論。

據觀察，中國網友「幸災樂禍」的來源，大致分為兩個層面，一個是針對安倍本人，包含他曾經參拜靖國神社、多次發表友台言論的過往等；另一方面則是針對日本，包含規避戰爭責任、未向中國道歉等。

中國網友們「慶祝」的言論諸如「普天同慶」、「見證歷史」，「請南京的朋友向先烈報告好消息」、「今晚到日本料理店吃飯，當作是吃席（指辦喪事）」。甚至有網友稱讚槍手山上徹是「抗日英雄」。也有人呼籲網友回歸理性。 日本前首相安倍晉三遭槍擊，大量與安倍有關的話題盤據中國微博熱搜榜。（微博網頁截圖）

這其中也有「異聲」，比如歌手梁靜茹的「可惜不是你」就因為眾多中國網友在安倍死訊下留言「可『習』不是你」等暗指中國國家主席習近平的言論，一度被QQ等音樂網頁下架。歌手林俊傑的「會有那麼一天」也被網友用來借題發揮。

法廣報導，安倍晉三遇刺身亡全球震驚，中國網路上卻出現了一道陰森而絕望的風景，不少網友對安倍之死幸災樂禍，這種人道情懷缺失的表現引起外界詫異。法國費加羅報稱，「在中國網路上，很少有為安倍晉三流下幾滴『鱷魚的眼淚的』」。

網上貼出的一些照片也讓法媒跌破眼鏡，如一家小吃店掛起紅幡寫著「昨天七七事變，今天安倍再見，為慶祝安倍遇刺身亡，全場V8啤酒買一打送一打」，還有小店打出「慶祝安倍歸西，奶茶買一送一」的橫幅。報導稱，有人分析這些網友的表現，只記著被灌輸的歷史仇恨，卻不知70年代末至2017年，日本對中國巨大的經濟援助。如此詛咒一位逝者，實在突破人倫底線。 網上出現為慶祝安倍遇刺身亡，不少店打折的消息。（取材自微博）

中國外交部發言人趙立堅昨天被路透記者問到如何看到中國網友這些評論時表示，「對於網友的各種評論，我不予置評」，「這一突發事件不應同中日關係關聯起來」。並稱安倍前首相曾經為推動中日關係改善發展作出過貢獻，中方對這一突發事件感到震驚，也向安倍前首相的家屬表示哀悼和慰問。