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安倍遇刺／胡錫進發文表達同情 網轟：假慈悲

中國新聞組／北京9日電
前日本首相安倍晉三遇襲身亡，環球時報前總編輯胡錫進在微博發文表達對同情，被網友砲轟「貓哭耗子，假慈悲」。（本報資料照片）
前日本首相安倍晉三遇襲身亡，環球時報前總編輯胡錫進在微博發文表達對同情，被網友砲轟「貓哭耗子，假慈悲」。（本報資料照片）

前日本首相安倍晉三遇襲身亡，中國網路輿論出現一面倒形勢，甚至有不少網友為此「叫好」、「慶賀」。官媒環球時報前任總編輯、特約評論員胡錫進在微博發文表達同情，也同樣難逃被網暴遭遇，被砲轟「貓哭耗子，假慈悲」。

胡錫進在微博發文對安倍晉三遇襲表示同情，並稱「此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊。」胡錫進又指，「有人可能說我這是『假慈悲』，但作為一名中國老新聞工作者，這就是我在輿論場上堅定的公開態度。而且，我希望能有更多人理解並加入我的這個態度。」

胡錫進也在推特發文對此事表達同情，並指「我今天在中國社交媒體微博上發帖公開表達了我的同情。這篇帖子在短短一個多小時內就獲得了 8萬6000 個讚，是中國社交媒體上關於安倍事件的最熱門帖子之一。」

他說：「老胡作為一個長期從事國際報導的媒體人，今天在網上發帖表達了對安倍遇刺的同情，我的這個帖子在各個互聯網平台都獲得大量點讚，我將這個情況發布到了推特上，外界注意到了它，也看到了中國互聯網在安倍遇刺事件上表達態度的多樣性，更多了解到了中國互聯網輿論的真實生態。最後我要針對這件事說兩句話：第一句是對網友們說的，外界有一股勢力要利用我們的發言黑中國，我們需要有所警惕。第二句是對外說的，誰都沒有權利不讓中國普通人率意表達自己對國際事件的看法，不能要求老百姓在網上發言像外交官或專業人士那樣注意周到，更不應上綱上線。

香港01報導，胡錫進的言論發表後雖獲得一些贊同聲音，但大部分網友卻展開「砲轟」：「我惋惜的是，為啥事情不是發生在昨天」。「昨天七七事變，他們家族都是軍國主義右翼分子，別貓哭耗子，假慈悲了」。「首先，他是個人。其次，他是個日本人。再次，他是個極右翼反華分子。最後，他該死，並該慘死。恕我直言」。「安倍歪曲美化侵華歷史、淡化戰爭責任，參拜靖國神社，嚴重傷害了中國人民的情感，他不尊重中國人民的情感在先，不配得到中國人民的尊重和同情」。「胡錫進在說些什麼東西，網友們跟安倍晉三有什麼政治糾葛」。「沒有什麼政治糾葛，我也不是政治界的人，我只是跟反華頭子不共戴天，有國仇」。「胡這種人看到就氣人。老子愛憎分明，對民族仇人就是要剝其皮食其肉」。「老胡要是崩了，我也表示同情，並在網上點根蠟燭，這就是我的態度」。 

安倍 微博 推特

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