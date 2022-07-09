1個月5次 中美高層頻互動「減少誤判」環時：凸顯危機管控重要

國務委員兼外長王毅7日在峇厘島出席20國集團外長會期間，會見南韓外長朴振。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅將在出席20國集團(G20)外長會期間和美國國務卿布林肯舉行會晤。這將是6月10日中美防長在「香會」期間會談後中美高層之間的第五次互動。此前四次會談或通話中，「落實兩國元首共識」、「四不一無意」、「應約」、「台灣」、「烏克蘭 危機」等成為中美通稿中高頻出現詞彙。此外，中美軍方高層對話節奏明顯加快，專家稱凸顯危機管控重要意義。

環球時報分析文章認為，中美高級別官員在不到一個月時間內頻繁互動十分罕見。多名專家表示，這顯示出儘管中美矛盾非常尖銳，但不陷入戰略對抗和動盪是雙方的底線。而高頻出現的「台灣」、「烏克蘭危機」等詞彙正是當前中美關係面臨的最大難點與挑戰。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明表示，最近一個月來，中美高層間的高頻互動其實都圍繞著同一個主線，即「落實兩國元首在今年3月達成的共識」，更具體說就是，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧，「無論是台灣議題，還是美方承諾的『四不一無意』，本質上都是上述中美關係定位的延伸。」

他表示，近期兩國間的密集互動顯示出，中美各層級間的溝通是順暢且坦誠深入的，旨在減少誤判，管控分歧。「尤其兩次軍方溝通格外值得關注，這對中美雙方確定『托底』機制，穩定雙邊關係有著積極意義。」刁大明說。

中國國際問題研究院研究員楊希雨則表示，除落實兩國元首共識外，促成中美高層在短期內頻繁互動的另一個原因是，儘管中美矛盾非常尖銳、複雜、難解決，但雙方有同一個底線，即避免陷入進一步動盪甚至戰略對抗。「用美國人的話說，這叫作『護欄』，用我們的話說，這叫作『妥善管控分歧』」，他表示，這是雙方的共同需求，並已就此展開實際行動。

此外，自4月20日美國總統拜登 任內中美防長首次通話之後，中美兩軍高層對話節奏明顯加快。中美防長6月10日在新加坡 香格里拉對話會期間首次面對面會談，不到一個月後的7月7日，美中參謀長進行視頻通話。

多位專家表示，中美兩軍開展並保持高層接觸通話的積極意義是顯而易見的，鑑於中美關係的複雜性以及隨時可能發生的變化，雙方需要反覆、持續確認各自的底線，避免衝撞和突破底線。

一位長期關注中美兩軍交往的軍事專家強調，中美接觸比不接觸好，溝通比不溝通好，交往比不交往好。即使各說各話，也比「老死不相往來」好。