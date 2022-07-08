王毅會俄外長 聚焦俄烏戰爭 同聲譴責單邊制裁

中國國務委員兼外長王毅（右）出席G20外長會，7日會見俄羅斯外長拉夫羅夫。 （新華社）

美中俄大國關係受到高度關注，中國外交部發言人趙立堅 7日表示，根據他掌握的情況，國務委員兼外長王毅 目前正在與俄羅斯 外長拉夫羅夫會見，接下來王毅還將與美國等國外長分別進行雙邊會見。

據澎湃新聞報導，趙立堅主持7日外交部例行記者會，有記者問，王毅即將參加20國（G20）外長會，請問中方能否介紹王毅與美國務卿布林肯會晤的具體內容？王毅是否會和俄外長拉夫羅夫進行面對面的對話？

趙立堅表示，6日他已就王毅與布林肯會見的有關問題，回答了相關提問。關於王毅在G20外長會期間其他的雙邊安排，7日上午，王毅已與印度、印尼、阿根廷外長及歐盟外交與安全政策高級代表分別舉行了雙邊會見，接下來王毅還將同美國、法國、德國、西班牙、荷蘭、加拿大、澳洲、新加坡、沙烏地阿拉伯等國外長分別進行雙邊會見。

俄外長拉夫羅夫表示，與王毅會談內容主要涉及俄方對烏克蘭的「特別軍事行動」。據法廣報導，俄羅斯外交部發出的文告稱， 中俄兩國外長討論了「俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動」，而且，「雙方共同譴責了那些避開聯合國的單邊制裁」。

從俄羅斯2月24日發動侵烏戰爭以來，儘管西方國家採取一系列對俄制裁措施，希望從政治上和經濟上孤立俄羅斯，但北京一直與莫斯科維持著良好關係。