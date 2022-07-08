中媒： 英相下台前 藉宗教峰會配合美上演「分裂中國」

英相強生辭去保守黨黨魁，仍不忘上演「分裂中國」鬧劇。（新華社資料照片）

英國 首相強生在當地時間7日一早宣布辭去保守黨黨魁職務並留任首相至今年秋季，中國官媒發表評論文章稱，強生在國內早已面臨眾叛親離，卻仍不忘在辭職前幹了一件針對中國的壞事，就是配合自己的美國「大哥」開了場「促進宗教自由全球峰會」，意圖上演「分裂中國」的鬧劇。文章嘲諷，如此不務正業的強生，下台只是遲早的事。

中國官媒環球時報國際時評團隊「補壹刀」撰文評論指出，強生面臨眾叛親離，除了自己和重要親信不斷爆出醜聞，又提不出辦法解決創紀錄的高通 膨和高物價，反而把絕大部分精力放在配合美國組建意識形態陣營上。即使內閣成員不斷宣布辭職之際，強生政府還於5日和6日配合美國在倫敦搞「促進宗教自由全球峰會」。

這場所謂的全球峰會，是意圖藉「保護宗教自由」的旗號，打擊與美英在意識形態上不同的國家，搞極端偏見的政治鬥爭，甚至還為一些勢力提供平台，上演「分裂中國」的鬧劇。

美國剛於6月底開完「宗教自由峰會」，美英這一唱一和的操作，就是要藉所謂「國際宗教會議」平台，將手伸向涉台、涉疆和涉藏問題。英國配合美國揮舞著「宗教自由」的「大棒」，完全是出於政治目的，看誰不站在自己一邊，就敲打誰，還虛偽地將這些手段包裝成「順應西方社會主流共識」，且站在「國際道德制高點」。

評論指出，英國搞的「促進宗教自由全球峰會」，實際跟美國剛結束的會議臭味相投，為台灣一些人一些勢力提供空間。而所謂的「藏人代表」也出現在這場倫敦的會議中，就是那種遊走於各種草台班子會議的「會串子」，秀一下存在感。英國搞這種會議就是想增加自己的「光環」。誰知會剛開完，強生政府就倒台了。

文章也不忘批評美國稱，美國國內「伊斯蘭恐懼症」等極端思潮氾濫，造成大量悲劇。美方不反躬自省，還罔顧事實，頻繁利用宗教問題干涉他國內政。美方應正視自己的問題，做好自己的事，尊重事實，摒棄偏見，停止利用宗教問題搞干涉抹黑他國的把戲。