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美英控中國竊密 趙立堅反諷「慣犯有心魔」

記者廖士鋒／綜合報導

近日英國與美國情報機關指控中共偷竊西方科研技術，干涉美國議員選舉。中國駐英使館對此表達不滿，批相關指控是無中生有，中國外交部發言人趙立堅則反諷稱，英國情報首長「應去一去心魔，從黑暗的屋子走出來見見陽光」。

中國駐英使館6日深夜發出新聞稿反駁美英情報官員對中國的指控，並說所謂案例純屬捕風捉影，是「賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演」。

中國駐英使館反擊稱，「美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯，早已臭名昭著」，並敦促英美相關部門認清歷史大勢，摒棄早已過時的冷戰思維，停止散布「中國威脅論」，停止製造對立對抗。

中國外交部發言人趙立堅7日也對英美情報官員指控回應稱，「美國才是世界和平與發展的最大威脅」。

他敦促美方情報官員擺正心態，客觀理性看待中國發展，停止散布謊言，停止發表不負責任的言論。

環球時報社評則指出，美英情報首長聯合渲染「中國商業間諜行為」，這與其說是「警告」，不如說是對那些與中國存在合作關係的美西方政商人士的一種恐嚇，企圖製造「技術恐怖主義」抹黑中國，妄圖阻止中國和其他國家正常的經濟科技合作、打砸全世界。

趙立堅 英國 間諜

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