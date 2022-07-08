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傳公民個資外洩後 李克強主持國常會 要求守牢「信息安全」

記者羅印冲／綜合報導
中國國務院總理李克強6日主持召開國務院常務會議，強調要守牢「信息安全」，同時要完善安全管理規定，提高安全防護能力。（新華社）
中國國務院總理李克強6日主持召開國務院常務會議，強調要守牢「信息安全」，同時要完善安全管理規定，提高安全防護能力。（新華社）

就在外媒報導有匿名駭客正兜售據稱從中國警方數據庫竊取的海量公民數據之際，中國官方在一項例常會議上強調了守牢信息（資訊或資料）安全的重要性。

新加坡聯合早報，中國國務院總理李克強6日主持召開國務院常務會議，強調要守牢「信息安全」，同時要完善安全管理規定，提高安全防護能力，依法保護個人信息、隱私和企業商業秘密。

會議也提到，要對違規使用信息、濫用信息等各類侵犯個人和企業合法權益的行為，要依法依規嚴肅查處。

美國華爾街日報報導，一名駭客6月30日在一個高人氣網路犯罪論壇上發文，將相關數據待售一事廣而告之，貼文從上周末開始在社交媒體上流傳，並說該數據包括數十億條竊取自上海警方的紀錄，含有涉及10億中國公民的數據，叫價約20萬美元。

香港星島日報指出，如果事件屬實，這將會是中國有史以來最大規模的數據洩露。不過，目前官方沒有對這條消息加以證實或回應。

彭博社引述跨國諮詢公司StoneTurn的管理合夥人哈特維森（Daron Hartvigsen）說，中國遲早都會經歷這種規模的攻擊事件，但中國過去通常不被視作犯罪網路攻擊的可行目標，駭客通常會瞄準可能進行敲詐勒索的目標，目前尚不清楚駭客在中國的這類行動是否會帶來跟外國類似的經濟回報。

駭客 國務院 新加坡

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