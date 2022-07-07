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環社評時：美精確打擊北京 休想全身而退

中國新聞組／北京7日電

紐約時報5日援引美國匿名官員的話稱，拜登政府正在計畫將對付俄羅斯的「經驗」用來對付中國，試圖通過擴大對華出口限制等方式，阻礙中國的軍事和技術發展。美國官員強調，說白了就是要追求對中國進行「精確打擊」。對此，環球時報發表社評回應，對華進行所謂「精確打擊」，美國絕不可能全身而退。

「紐約時報實際上捅破了一層窗戶紙。」社評表示，美國在聯合其盟友對俄羅斯進行極限制裁的時候，另一隻眼睛始終盯著中國，對中國的打壓不但沒有放鬆，還在一些領域變本加厲。而且，制裁俄羅斯的「實操經驗」正被華盛頓用來對付中國。

社評稱，拜登政府需要做的是認真反思、做出改變，而不是在政治正確的輿論壓力下再搞毫無意義的加碼。華盛頓所謂的「精確打擊」，既完全掩蓋不了它逆經濟全球化大勢而動的本質，也絲毫影響不了中國人把核心技術掌握在自己手上的決心。事實上，這已經是一張被打爛了的牌，今天的華盛頓不可能打出什麼花樣來。

社評指出，對華進行所謂「精確打擊」，美國絕不可能全身而退。中國不是別國，中國就是中國。不管美國投放的是什麼煙霧彈，中國都不會被它迷惑和干擾。

俄羅斯 拜登 紐約時報

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