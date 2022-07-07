美欲用氣球追蹤中國極音速飛彈 網諷：能不能像成年人

美國政治新聞網站Politico報導稱，美軍對抗中國和俄羅斯的最新武器是高空氣球。（取材自環球時報）

「聽起來像科幻小說」美國政治新聞網站Politico報導，美軍因應中俄快速發展極音速飛彈 ，正注入資金發展高空氣球，作為追蹤及嚇阻平台。五角大廈 將把這些飛行高度在6萬至9萬英尺之間的高空氣球活動納入監視網絡，計畫曝光後，有網友諷刺美國國防部 想法幼稚：「能不能雇個成年人！」

綜合媒體報導，儘管飛彈已可透過衛星追蹤、飛機偵查，但由於兩者成本昂貴，美國國防部轉而測試高空氣球和太陽能無人機，以蒐集數據並傳輸至飛機、為地面部隊提供通信和緩解衛星問題。

Politico披露，五角大廈的預算文件顯示，高空氣球和太陽能無人機技術已發展、測試多年，其中氣球項目正從國防科學研究單位轉移至軍事部門。過去兩年已在高空氣球相關項目花費約380萬美元，美國國防部計畫於2023財政年度再投入逾2700萬美元研發。

「這一想法可能聽起來像科幻小說」，美國國防部對抗中俄的新招數，Politico這樣的形容；還有網友嘲諷美國這項計畫：「真是個愚蠢的主意！」

研發中的氣球可飛行在高空6萬至9萬英尺間，淚珠形氣球能蒐集複雜數據，並使用人工智慧演算法進行導航。該種氣球的一大亮點是，能有助於追蹤、偵察和威懾中國和俄羅斯正在開發的極音速飛彈。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）國際安全計畫資深研究員兼飛彈防禦計畫主任卡拉科（Thomas Karako）分析，部署在高空或超高空的平台，配置持久性、機動性及多種有效載荷靈活性方面存在諸多優勢。

報導指出，美蘇1972年簽署「反彈道飛彈條約」，自美國2001年退出之後，俄羅斯加快極音速武器的開發。今年3月，俄國政府聲稱向烏克蘭發射一枚極音速飛彈，也標誌著該類武器首度用於實戰。