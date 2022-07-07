美施壓荷、日禁售中國DUV 中嗆：典型技術恐怖主義

美國要求荷商ASML禁止銷售DUV給中國企業。（取材自觀察者網）

美對中貿易戰再出重手。彭博資訊報導，美國正向荷蘭、日本等國施壓，要求荷商ASML（艾司摩爾）、日商Nikon（尼康）禁止銷售半導體成熟製程生產必備的DUV（深紫外光刻機）給中國企業。中國外交部昨天批評美方這是「典型的技術恐怖主義」，並稱這將促使各國加快實現科技自主自立自強；美國「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路」。

彭博資訊引述知情人士談話指出，美國商務部 副部長格雷夫斯5月底到6月初出訪荷蘭和比利時討論供應鏈問題時提出相關要求。ASML是全球最大的光刻系統製造商，光刻機是半導體製造過程中的關鍵設備。美國希望納入管制的DUV雖然不如極紫外光刻機（EUV）先進，但在生產成熟製程晶片中仍不可或缺。

若成局，中芯、華虹等中國晶圓代工廠擴產將嚴重受阻。業界解讀，中芯不僅會因此在發展14奈米以下先進製程受阻礙，後續取得DUV設備製程交期也延長，將影響成熟製程的擴充。

美國出口管制法規此前更新後，主要限制中芯取得EUV設備。報導認為，華盛頓當局提議的禁售措施，將使現有向中國出售最先進設備的限制範圍和類別進一步擴大。美方官員說，他們的目標並非削弱中國經濟，而是要限縮中國取得有助軍事與科學發展的技術管道，這或許可避免爆發武裝衝突。

知情人士指出，荷蘭政府尚未同意對ASML的對華出口施加額外限制，認為美方要求可能損害荷蘭與中國的貿易關係。ASML公司發言人稱尚未做出決定；Nikon發言人表示對此無可奉告。

荷商ASML的NXE3400極紫外光刻機內部結構。（取材自觀察者網）

美國有意出手管制DUV機台售予中企的消息傳聞多時，已讓相關機台供應商有所忌憚，ASML在2021年更罕見發布聲明，說明與中芯的DUV設備交易合約未如期完成，進而延長採購協議期限。不過ASML上月也表示，今年將持續擴大中國團隊規模。

紐約時報 引述美國現任和前任官員表示，美國及夥伴國家將在俄烏戰爭中，廣泛限制輸往俄羅斯 的半導體等設備以拖垮俄羅斯軍事及戰略產業做法，如今用在中國，以防止人權及國家安全受到威脅。具體措施可能包括擴大管制範圍、重新審視敏感或關鍵技術，同樣也會拉攏夥伴國家參與。

對此，中國外交部發言人趙立堅昨天回應指出，這是美方濫用國家力量、倚仗技術霸權搞脅迫外交的又一例證，也是典型的「技術恐怖主義」。美方一再將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞技術封鎖、技術脫鉤，這只會讓其他國家更加警醒，也將促使各國加快實現科技自主。「「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路」。