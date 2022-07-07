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美施壓荷、日禁售中國DUV 中嗆：典型技術恐怖主義

中國新聞組／北京7日電
美國要求荷商ASML禁止銷售DUV給中國企業。（取材自觀察者網）
美國要求荷商ASML禁止銷售DUV給中國企業。（取材自觀察者網）

美對中貿易戰再出重手。彭博資訊報導，美國正向荷蘭、日本等國施壓，要求荷商ASML（艾司摩爾）、日商Nikon（尼康）禁止銷售半導體成熟製程生產必備的DUV（深紫外光刻機）給中國企業。中國外交部昨天批評美方這是「典型的技術恐怖主義」，並稱這將促使各國加快實現科技自主自立自強；美國「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路」。

彭博資訊引述知情人士談話指出，美國商務部副部長格雷夫斯5月底到6月初出訪荷蘭和比利時討論供應鏈問題時提出相關要求。ASML是全球最大的光刻系統製造商，光刻機是半導體製造過程中的關鍵設備。美國希望納入管制的DUV雖然不如極紫外光刻機（EUV）先進，但在生產成熟製程晶片中仍不可或缺。

若成局，中芯、華虹等中國晶圓代工廠擴產將嚴重受阻。業界解讀，中芯不僅會因此在發展14奈米以下先進製程受阻礙，後續取得DUV設備製程交期也延長，將影響成熟製程的擴充。

美國出口管制法規此前更新後，主要限制中芯取得EUV設備。報導認為，華盛頓當局提議的禁售措施，將使現有向中國出售最先進設備的限制範圍和類別進一步擴大。美方官員說，他們的目標並非削弱中國經濟，而是要限縮中國取得有助軍事與科學發展的技術管道，這或許可避免爆發武裝衝突。

知情人士指出，荷蘭政府尚未同意對ASML的對華出口施加額外限制，認為美方要求可能損害荷蘭與中國的貿易關係。ASML公司發言人稱尚未做出決定；Nikon發言人表示對此無可奉告。

荷商ASML的NXE3400極紫外光刻機內部結構。（取材自觀察者網）
荷商ASML的NXE3400極紫外光刻機內部結構。（取材自觀察者網）

美國有意出手管制DUV機台售予中企的消息傳聞多時，已讓相關機台供應商有所忌憚，ASML在2021年更罕見發布聲明，說明與中芯的DUV設備交易合約未如期完成，進而延長採購協議期限。不過ASML上月也表示，今年將持續擴大中國團隊規模。

紐約時報引述美國現任和前任官員表示，美國及夥伴國家將在俄烏戰爭中，廣泛限制輸往俄羅斯的半導體等設備以拖垮俄羅斯軍事及戰略產業做法，如今用在中國，以防止人權及國家安全受到威脅。具體措施可能包括擴大管制範圍、重新審視敏感或關鍵技術，同樣也會拉攏夥伴國家參與。

對此，中國外交部發言人趙立堅昨天回應指出，這是美方濫用國家力量、倚仗技術霸權搞脅迫外交的又一例證，也是典型的「技術恐怖主義」。美方一再將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞技術封鎖、技術脫鉤，這只會讓其他國家更加警醒，也將促使各國加快實現科技自主。「「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路」。

荷商ASML的極紫外光刻機。（取材自環球時報）
荷商ASML的極紫外光刻機。（取材自環球時報）

俄羅斯 紐約時報 商務部

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