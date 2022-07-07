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傳美將減對中100億關稅 美前貿易顧問：拜登列溫和清單

中國新聞組／北京7日電
白宮前貿易顧問威廉斯威廉斯6日稱拜登取消部分對中關稅舉動，短期內將很可能是「溫和的」。（本報資料照片）
白宮前貿易顧問威廉斯威廉斯6日稱拜登取消部分對中關稅舉動，短期內將很可能是「溫和的」。（本報資料照片）

白宮前貿易顧問威廉斯（Clete willems）6日表示，美國總統拜登可能「很快」對一項溫和的減免關稅方案做出決定，以取消部分對中國加徵的關稅來遏制通膨。對於美國盛傳近日將宣布取消部分對中加徵關稅，有消息稱，拜登暫時僅考慮取消其中的100億美元，並對中國的產業補貼啟動新一輪調查。

本報系聯合報報導，曾在川普政府擔任貿易談判代表、現為律師事務所艾金甘普合夥人的威廉斯說：「我們預期總統將做出決定的是，一個相對溫和的潛在關稅暫停清單，以便對抗通膨。一些報導指出，將取消目前對中國加徵逾3600億美元中的100億美元。」

他並指出，此舉很可能結合其他「被視為對中國強硬」的行動，例如對中國補貼產業進行新的調查。「這對拜登政府管理國內事務非常重要，如此就不會遭對中鷹派批評軟弱。我認為我們很快就會看到一些進展。」

根據一些經濟學家估計，取消對中國進口商品加徵的關稅，將使美國通膨率下降1%，並恢復民眾對經濟的信心。

香港經濟日報引述美國政治新聞網站Politico報導，兩名消息人士稱，具體的關稅減免項目正在討論，可能首先取消少部分特定商品的關稅，例如自行車等消費品。這批關稅預計價值相對較小，目前考慮的範圍僅涉川普時期對中徵收關稅中的100億美元。

報導稱，美國還將依據301條款啟動一項新關稅調查，針對中國大量補貼的部門，特別是半導體、電池等高科技產業，為美企創造更公平的競爭環境。

法廣報導，川普首批對華貿易制裁關稅措施7月6日到期。而截至7月5日，美國貿易代表署收到來自300多家企業的意見，要求維持這些關稅措施。

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