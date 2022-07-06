劉鶴通話葉倫釋3訊號 雙方通稿各說各話

中國國務院副總理劉鶴。（新華社）

美國財政部 長葉倫 北京時間5日與中國國務院副總理劉鶴視訊通話，美財政部稱葉倫對中國「不公平、非市場經濟行為」表關切。新華社報導，指劉鶴表達中方對美國取消「對華加徵關稅 」和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方各自發表的通稿都以「坦誠」描述氣氛，但對於所討論話題，文字表述明顯差異。

美國財政部在聲明中說：「財政部長葉倫今天與中華人民共和國副總理劉鶴舉行線上會談，為政府致力保持溝通管道暢通一環。」聲明還說，兩人對話「坦率且具實質性」。

美方聲明說，兩人「討論了美國和中國的總體經濟和金融發展，以及商品價格上漲和糧食安全挑戰下的全球經濟前景。葉倫部長坦率提出關切，包括俄烏戰爭對全球經濟影響，以及中國不公平、非市場經濟行為」。

新華社則報導，劉鶴與葉倫就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題，務實坦誠交換了意見。雙方並認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界，「雙方同意繼續保持對話溝通」。新華社形容雙方交流「富有建設性」。

美國財政部聲明中，並未提到中方關切的關稅問題。新華社的報導，則未提美方聲明中的「中國非市場經濟行為」以及烏克蘭戰爭。

針對劉鶴、葉倫通話，人民日報海外版旗下新媒體「俠客島」解讀三大訊號：一是「應約」兩字。美方主動找上門談，一定程度上凸顯中方的主動地位。二是談什麼？宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題，這也是目前世界經濟下行壓力下，兩個最大經濟體留給世界的大疑問。三是談得怎麼樣？通稿提到，雙方務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。務實、坦誠，意味著打開天窗說亮話，但分歧還不少。有建設性，意味著有進展。這裡埋了伏筆，只要這個機制在，後續兩人還會繼續通話。

針對劉鶴與葉倫通話是否談及美方將取消中國商品關稅，中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會回應稱，取消全部對中國加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。他說，美國智庫機構測算，取消全部對中國加徵關稅，將使美國通膨率下降一個百分點。

華爾街日報報導，美國總統拜登可能本周宣布取消部分中國商品的懲罰性關稅，包括服飾及學校用品等消費品。拜登政府官員對此意見分歧，葉倫力主調降關稅，認為可緩和通膨，且部分關稅已失去戰略意義，貿易代表戴琪則反對，認為關稅是能使中國讓步的籌碼。