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俠客島：劉鶴「應約」與葉倫通話 凸顯中方主動地位

中國新聞組／北京6日電
美國財政部長葉倫5日與中國國務院副總理劉鶴視訊通話，圖為新華社的報導截圖。（取材自中國政府網）
美國財政部長葉倫5日與中國國務院副總理劉鶴視訊通話，圖為新華社的報導截圖。（取材自中國政府網）

中國國務院副總理劉鶴5日與美財長葉倫視訊通話，新華社發布的新聞稿稱劉鶴「應約」通話，凸顯中方主動地位。人民日報旗下「俠客島」評論文指出，美國面臨通膨壓力，白宮不得不緩解對華部分商品加徵關稅，「美方知錯能改，中方自然歡迎」，但這僅是出於自身利益的暫時性措施，不代表對華打壓整體策略有所改變。

從去年6月至今，劉鶴已與葉倫進行三次視訊通話（2021年6月、10月以及今年7月）。去年10月和這次，中方都是「應約」同美方通話。美方主動找上門談，一定程度凸顯中方的主動地位。

「俠客島」指出，只要中美對話的門還開著，就是好的基礎。這次通話，中美「務實、坦誠交換意見」，說明雙方打開天窗說亮話，但分歧還存在；「交流富有建設性」，說明有進展；「雙方同意繼續保持溝通」，意味著中美全面經濟對話機制下，雙方還會進一步深談。

通稿中還有一句話值得注意，「中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切 」。這句話同樣出現在去年10月劉鶴與葉倫通話的消息稿裡，但背景已有所變化。

近段時間，美媒不斷放風，說拜登最快本周或取消部分對華加徵關稅。其實，從今年5月以來，受制於不斷刷新歷史紀錄的美國通膨壓力，白宮接連釋放調整對華關稅的信號。

不過，「俠客島」稱，中美博弈是持久戰，對美方的這一動向也沒必要過於樂觀。

此次白宮擬從關稅清單中移除的主要是消費品，可見主要是衝著緩解國內通膨去的，對中國的高科技制裁沒有鬆動分毫。美國政府內部也充滿分歧，給未來增加更多不確定性。

就拿關稅來說，白宮內部分歧幾乎公開化。才嚷著要削減關稅，但前幾天又把五家中國企業拉入制裁清單，說明美國只是在政策層面搞的局部調整，是出於自身利益的暫時性措施，不代表對華打壓的整體策略有所改變。

關稅 白宮 葉倫

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