中外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部發言人趙立堅。路透

針對美國企業研究所（AEI）學者魯賓（Michael Rubin）日前撰文稱，「一個中國政策是謊」，二戰結束後的「舊金山 和約」只表示日本 放棄對台灣和澎湖列島的主權，但未明確主權移交問題。對此，中國外交部發言人趙立堅 表示，「舊金山合約」由於沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，是非法、無效的文件。

趙立堅在5日下午舉行的例行記者會上被問到相關問題時指出，這篇文章的內容明顯違背了歷史和法律常識，故意顛倒黑白、混淆是非，其背後的動機無非是博人眼球，掏空、虛化一個中國原則，配合反華勢力「以台制華」，鼓噪「台獨」勢力「倚美謀獨」。

趙立堅表示，所謂「舊金山合約」，是二戰之後美國糾集一些國家在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日本單獨媾和而發表的非法、無效的文件。這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26國簽署的《聯合國家宣言》規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，也都是非法無效的。

他強調，中國政府從一開始就鄭重聲明，「舊金山合約」由於沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，中國政府認為它是非法無效的，絕不承認。蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克、朝鮮、蒙古、越南等國家也拒絕承認該文件效力。

趙立堅重申，世界上只有一個中國，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件都明確無誤承認了中國對台灣的主權。

趙立堅表示，盡管海峽兩岸尚未完全統一，但中國和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。任何人企圖挑戰國際社會公認的一個中國原則，都是徒勞的。中國維護國家主權和領土完整不容任何外部勢力干涉。

根據台灣外交部網站資料，1951年9月8日，包括日本與出席舊金山和會（San Francisco Peace Conference）的48個聯合國會員國（蘇聯、波蘭、捷克等共產國家後退席抗議），在美國舊金山簽訂「舊金山和約」，並於1952年4月28日生效，正式結束盟國與日本的戰爭狀態。

針對「舊金山和約」，日本為何只宣示放棄台灣、澎湖列島主權，而未言明歸還中華民國？台灣外交部官網稱，這是基於當時國際情勢極為複雜，中國內戰與韓戰皆在進行，各國乃於締約時達成共識，於舊金山和約第2條，都採日本宣示放棄領土，且未明言歸還給何國之體例，並授權雙方當事國與日本另訂條約，解決領土問題，包含台灣、澎湖、千島群島、庫頁島、南冰洋及南沙群島等。

惟不論「舊金山和約」是否簽署，台灣主權回歸中華民國已於民國1945年10月25日完成，法理依據是「開羅宣言」、「波茨坦公告」以及日本之「降伏文書」等三項重要協議與承諾。而此一主權移轉，在1952年之「中日和約」中，再度獲得正式確認。