WSJ：美最快本周宣布降中關稅 彭博社：白宮還沒決定

傳美國總統拜登最快本周宣布調降部分中國商品關稅。（路透資料照片）

華爾街 日報（WSJ）4日報導，美國總統拜登 最快本周就宣布調降部分中國商品關稅 ，包括調降成衣及學校用品的懲罰性關稅。但同時，美考慮對部分具策略性質的中國科技產品，展開新的反補貼調查，可能提高這類商品關稅。彭博社則援引消息人士的話說，拜登尚未作出最終決定，而且宣布時間可能會變化。

華爾街日報報導，美國貿易代表署（USTR）正在針對前總統川普對中國商品實施四年的關稅措施進行強制性檢討。USTR與業界的諮詢期將於7月5日結束，使拜登政府有機會重新校準關稅政策。川普在2018年7月至2019年9月，陸續對總額3700億美元的中國商品課徵7%至25%懲罰性關稅。

政府官員與貿易專家表示，不止是政府內部，企業界、勞工及國會議員對是否取消部分中國商品關稅立場相當分歧，因而使拜登將宣布時程一延再延。

在拜登政府內部，財政部長葉倫力主調降關稅。她認為懲罰性關稅對美國經濟是一大拖累，而且一些因襲的關稅項目並不具戰略意義，也不能解決中國的不公平貿易行為；她強調應重新建構對中國產品的關稅體制，而取消一些項目將能減輕美國消費者的負擔。這些關稅多半由進口商支付，成為商品成本，最終轉嫁給消費者。

另一派以貿易代表戴琪及國安顧問蘇利文為首，認為關稅是能夠使中國讓步的有價值籌碼。他們主張在取消部分關稅的同時，須配合其他措施向北京當局施壓，使中方改變一些對美國企業與勞工不利的行為。

美國可能的作法是提高一些戰略性項目的關稅，例如工業機械及運輸設備等 ，同時降低消費品稅率。美國也可能啟動新的「301調查行動」，聚焦於中國官方對高科技項目的補貼，USTR對此已經做了好幾個月的準備。

經濟學者表示，取消部分中國產品的懲罰性關稅，不大可能對通膨產生重大影響。彼得森國際經濟研究所的報告指出，取消這些關稅初期只能使美國消費者物價指數（CPI）的年升幅降低0.26個百分點；但之後由於美國企業必須削價競爭，因此最終將使CPI升幅縮小1個百分點。

不過，拜登政府對美國通膨失控缺乏可用的因應措施，調降關稅是少數可行方案之一。

不過，彭博社的最新消息指出，白宮的一位女發言人說，尚未就關稅作出決定，但拜登政府希望確保關稅與「經濟和戰略」優先事項相一致，並且不會不必要地提高美國人的成本。