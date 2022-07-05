英67議員籲禁用中國監控設備海康威視、大華

海康威視在回應BBC的聲明中表示，公司產品被反監控設備的非主流團體「妖魔化」。(Getty Images)

中國監控設備再成英國 新聞焦點，英國67名議員呼籲政府禁止在英國銷售和使用中國海康威視和大華的監控設備。這是繼中國電信巨頭華為在英國業務受阻後，中國科技公司在海外業務遭遇的新問題。

BBC報導，根據英國倡導公民權力和隱私的民間組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch）最近的研究，英國許多公共機構都在使用這兩家中國公司生產的閉路電視攝像機。這包括英國73%的地方政府、英格蘭地區57%的中學、六成醫療服務系統（NHS）中的醫院，以及大學和警察 部隊。

據該公民權力組織稱，包括英國內政部以及商業、能源和工業戰略部等政府部門，都在建築物前明顯地使用海康威視攝像機。

英國議會外交事務專責委員會曾在2021年7月發表報告，說「海康威視和大華等公司生產的設備不應允許在英國境內運營」。67名英國議員與「老大哥觀察」組織協調發出的禁用呼籲，與那份報告相同。

英國議會外交事務專責委員會還曾在報告中寫道：「中國公司海康威視製造的攝像機已經部署在整個新疆 ，並為拘留營提供了主要的攝像技術。」

中國聲稱BBC報導「毫無根據」，並稱新疆「不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待」英國促請北京讓獨立調查團自由進出新疆。

大華過去曾表示，它遵循「所有適用的地方、國家和國際法律、法規和公約」，並表示它「沒有也不會開發針對任何特定族群的解決方案」。有報導指稱，大華公司開發了旨在識別維吾爾人的工具。

海康威視在回應中建議BBC查閲公司的管理報告。在報告中，海康威視堅持認為自己在商業運作中保持了對人權的尊重。

海康威視在一份聲明中表示：「閉路電視在英國打擊犯罪和恐怖主義的鬥爭中一直發揮著關鍵作用。海康威視對我們在其中發揮的作用感到自豪。」「英國也有一些非主流團體，他們希望看到英國大量減少閉路電視，他們願意對閉路電視拋出種種不實指控，他們會用謊言來妖魔化海康威視。」