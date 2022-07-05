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日媒：習以疫情為由 婉拒普亭邀訪

記者賴錦宏／綜合報導
中國國家主席習近平以新冠疫情為由，婉拒普亭的邀訪。（美聯社）
中國國家主席習近平以新冠疫情為由，婉拒普亭的邀訪。（美聯社）

據日本讀賣新聞，北京外交消息人士透露，俄羅斯總統普亭6月15日在與中國國家主席習近平通電話時，除了祝賀習近平生日外，希望習訪問俄羅斯。而習近平向普亭表示，由於針對新型冠狀病毒的措施，近期很難訪問俄羅斯。

報導稱，2月4日，普亭訪問北京期間，兩國領導人在北京冬季奧運會開幕式上進行了面對面會談，並在聯合聲明中強調「兩國合作沒有上限」。從那時起，俄羅斯和中國之間似乎出現了合作上的差距，隨著俄國對烏克蘭的入侵延長，兩國正試圖打破國際孤立。

外交禮儀上，在普亭訪問後，應輪到習近平訪問俄羅斯了。然而，習近平似乎在尋求在今年下半年召開中共20大之前，不僅要穩定國內環境，還要穩定外部環境，預計這將是一個不尋常的連續習第三次連任。俄國則希望通過習訪問俄羅斯，似乎希望避免進一步加深與美國和歐洲的衝突，這正在增加由於經濟制裁對俄羅斯的壓力。

此外，自2020年1月新冠病毒感染蔓延以來，習近平就沒有出國訪問。7月1日香港回歸25周年之際，習首次到中國大陸境外，並住在深圳，沒有住香港。由於這是一個政治敏感時期，人們認為採取這些措施是出於安全考慮，包括感染風險。

俄羅斯 習近平 普亭

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