調降中國產品關稅？ 傳美考慮一減一增雙軌並行

拜登政府內部對於是否取消或調降中國產品關稅，依然立場分歧。（美聯社）

美國通膨飆升，減少對中國關稅 能否舒緩消費者壓力成為白宮討論焦點。美國總統拜登 還在考慮是否要取消川普時代加徵的關稅，但內閣已經因為經濟與政治面考量立場分歧。官員的立場分裂，顯示出美中貿易高度政治敏感，據傳美方正在考慮雙軌並行，意即削減部分消費品關稅，同時提高其他商品的關稅。

英國金融時報（FT）報導，以財政部長葉倫為首的一派，主張取消關稅有助於降低通膨；但貿易代表戴琪 一派則擔心，如果降低關稅，將使未來美國與中國進行不公平貿易問題的談判時，籌碼大為減少。

不尋常的是這項內部爭議已經公開化。葉倫近日對國會表示，降低部分關稅應屬合理，因為某些關稅措施並不具有策略性，而且「是由美國人民負擔，而非中國業者」。

但戴琪表示，還有一些更廣泛的問題應予考慮，「對中國實施的關稅，是一項重要籌碼，而貿易談判從來都離不開籌碼」。知情人士透露，國安顧問蘇利文對削減關稅較為猶豫，但商務部長雷蒙多則比較支持。

儘管拜登急於減輕消費者負擔，但他也不想在期中選舉前，因為削減關稅而引起國會反彈，因為一些議員認為這等於是對中國示弱。

消息人士指出，目前正在考慮的方案之一，是取消或降低某些消費品的懲罰性稅率，但增列一些項目、或提高一些產品的稅率。白宮希望雙軌作法能有助於降低消費者物價，也能使拜登免遭政治反彈。

關鍵問題在於，如果降低關稅卻未能壓低通膨，將產生何種衝擊。蘇利文6月時說，拜登已經要求執政團隊研究其中的關係，作為決策參考。

一些降稅派引用彼得森國際經濟研究所的一項研究指出，此舉將能使平均每個家庭一年減少797美元開支；戴琪則批評這項研究是「停留在小說或有趣的學術操作之間」。中央情報局前中國經濟專家狄皮波指出，削減關稅對抑制通膨的效果很小；消費者更關切汽油價格創新高，而不會注意進口品價格下降多少。

企業界對白宮是否降稅並不樂觀。美國商會國際政策主任布瑞廉表示，除消或降低關稅有助於家庭及小企業；「我們看到一些降低關稅的信號，但是否夠大夠深仍有待觀察」。

工會要求拜登不要降稅。勞工顧問委員會已致函貿易代表署，中國沒有採取任何值得美國降稅的行動。觀察家指出，由於拜登政府與工會關係密切，因此即使決定降稅，項目與幅度都有限。