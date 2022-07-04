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歐盟擬學美國設機構 拉中企入黑名單

中國新聞組／北京4日電
歐盟金融服務委員會專員麥瑞德．麥吉尼斯表示，官員們對建立歐盟版的OFAC持開放態度。 （取材自觀察者網）
歐盟金融服務委員會專員麥瑞德．麥吉尼斯表示，官員們對建立歐盟版的OFAC持開放態度。 （取材自觀察者網）

俄烏衝突爆發以來，歐盟已對俄羅斯發起六輪制裁，但成效不彰。據金融時報報導，歐盟高級官員們擬效法美國，正討論建立一個能將中企拉入「黑名單」的專門機構，以便「更一致、更嚴厲地」推動與烏克蘭戰爭有關的制裁。

觀察者網報導，許多人對美國財政部下設一個名為海外資產控制辦公室（OFAC）的機構並不陌生，該辦公室是美國對俄羅斯、伊朗等國家實施金融制裁，並給中企拉入「黑名單」的主要執行部門。歐盟金融服務委員會專員麥瑞德．麥吉尼斯（Mairead McGuinness）表示，官員們對建立歐盟版的OFAC持開放態度。

據金融時報報導，歐洲議會的一個名為「興替歐洲」（Renew Europe）的議員集團最近提交了設立歐盟反洗錢局的法案修正案，計畫成立一個新的「中央辦公室」，負責監督各成員國執行有針對性的金融制裁，並履行諸如情報收集和協調等職責。

麥吉尼斯把這個計畫成立的部門類比成「歐盟版的OFAC」，並表示官員們對建立該機構持開放態度。公開資料顯示，美國財政部的OFAC成立於1950年，當時杜魯門總統宣布美國進入緊急狀態，並通過OFAC凍結了中國和北韓所有在美資產。

美國OFAC的職權非常大，職責主要是製定制裁名單、審查各類許可申請、監督制裁實施、處罰違反制裁規定者。處罰方式主要是凍結在美外資。

中美貿易摩擦中，OFAC通過制定中企的「黑名單」進行打壓。拜登上台後繼續執行甚至擴大川普政府時期對中企的所謂「實體清單」。

歐盟 財政部 俄羅斯

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