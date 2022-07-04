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又炒作威脅論？ NASA署長：小心中國占領月球

中國新聞組／北京4日電
美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）聲稱小心「中國占領月球」。（路透）
美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）聲稱小心「中國占領月球」。（路透）

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在接受德國媒體訪問時表達對中國太空計畫的擔憂，他聲稱小心「中國占領月球」，他認為中國可能登月，並宣布月球是中國領土。中國官媒批尼爾森又炒作「中國威脅論」，把中國當成了要求當局撥款的「財富密碼」。據了解，中方此前批美才是外空安全最大威脅。

中央社報導，美國1969年就已經登月，並在月球上插上國旗，載人登月的阿提米絲（Artemis）計畫預計最快2025年重返月球。該計畫是前總統川普掌政時發起，原本目標是在2024年前，將人類再次送上月球表面。

2004年1月，中國國務院批准月球探測，並命名為「嫦娥工程」。2019年1月，中國發射嫦娥4號月球探測器成功著陸月球背面。

此外，俄國和中國正在聯手推動月球科研站計畫，預計將在2035年前，分3階段在月球建立長期科研站。

尼爾森對此表示：「我們必須擔心中國會在登月後說，『這是我們的，你們別過來』。」他稱：「中國的太空計畫其實是軍事太空計畫」、「又有一場新的太空競賽，這次是中國。」

他說：「你認為中國的太空站會發生什麼事？他們會在那裡學習如何摧毀別人的衛星。」

今年1月，中國的實踐21號衛星被發現捕捉1顆失效衛星，並將其丟棄到一處「墳場」軌道。

另據環球網報導，尼爾森還指責中國「偷竊」技術，宣稱「中國的確不錯。但這也是因為他們偷了別人的創意和技術」。

這不是這位尼爾森第一次渲染中美「太空競賽」，在5月17日美國眾議院撥款委員會聽證會上，尼爾森就聲稱中美已進入太空競賽時代，中國很擅長「偷竊」美國的航天技術。

對此，中國航天領域專家當時表示，這屆NASA局長的水平實在一般，格局更低。中國在美國的強力封鎖中取得了超越美國的航天成就，因為中國走的是獨立自主的航天發展道路。國際宇航科學院院士鄧玉林認為，尼爾森渲染「中美太空競賽」，一方面是為了「錢袋子」，另一方面也是因為中國航天發展速度太快，幾個大型航天計畫成功率高、創新性強、特色突出，美國顯然感到了壓力。

對於美方罔顧事實，反覆渲染所謂中國「外空威脅」，中國外交部發言人趙立堅曾指出，其實質是為美方自身發展軍力、謀求稱霸外空製造藉口，也是美方固守冷戰思維、轉嫁自身責任的又一表現。

德國畫報報導截圖。(取材自環球網)
德國畫報報導截圖。(取材自環球網)

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