中國AI稱可辨黨員表情忠誠 網友：科技洗腦

安徽合肥一人工智能研究院透過短片，公布其開發出了可監測黨員接受意識形態教育成效的人工智能設備。圖為短片中，一名工作人員走進該人工智能設備接受檢測。（視頻截圖）

慶祝中共建黨101周年，安徽合肥綜合性國家科學中心人工智能 研究院近日上傳短片及圖文，指該機構研發的人工智能設備（AI）能識別黨員表情，進而辨別忠誠，甄別出黨員是否「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，消息引發網友驚呼中國數位威權「已快進化到老大哥在看著你的階段」。輿論發酵後，相關文章已被刪除。

來源：YouTube

香港 01報導，文章指，這套設備名為「智慧思政吧」，該研究院可利用人工智能技術抽取面部視覺表觀特徵、腦電特徵、皮電特徵並進行協同與融合，實現對黨員接受思政教育 時專注度、認可度、掌握度判斷，從而了解思政教育的效果。研究院稱，通過人工智能技術，判斷黨課學習效果，研究院已經將人工智能技術融入到了黨的組織生活中。

文章稱，在黨員教育方面，一方面可以掌握黨員對思想政治教育的接受程度進行判斷，對學習效果進行智能評估；另一方面，可以為思想政治教育的組織方提供真實數據，從而不斷改進教育方式，豐富教育內容。

文章提到，因人工智能研究院的特殊性，如何在保證科研人員有序進行科學研究工作前提下，保質、保量開展黨員活動，成為了需要協調的問題。黨支部創新工作方法，鼓勵支部黨員，「見縫插針」式的在「智慧思政吧」開展學習，靈活控制時間，借助人工智能技術，實現「黨課自由」。

文章指，這項創新借助於數字化思政教育手段、智能人機交互技術、智能情感計算、知識圖譜和個性化推薦等人工智能相關技術，豐富思政教育的教學形式，收集思政教育過程的黨員學習反饋，為黨建工作提供新的思路和探索。

另據香港明報報導，短片畫面則顯示，一名身穿科研服的測試員，走進一間被稱為「智慧思政吧」的設備，短片旁白稱，該設備可利用人工智慧技術偵測黨員的生物特徵，實現對黨員接受思政教育時專注度、認可度的判斷，了解思政教育的效果，引導「科研人員進一步堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的信心和決心」。

該短片曝光後輿論譁然，有網友形容該做法是「科技洗腦」，目前打開原文網址顯示「該內容已被發布者刪除」。