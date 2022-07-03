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12線道沒啥車 安徽省委書記痛批面子工程

記者廖士鋒／綜合報導
安徽省委書記鄭柵潔2日以「虚、躲、冷、粗、假」現象痛斥地方官員的「政績觀」問題。（取材自中國政府網）
安徽省委書記鄭柵潔2日以「虚、躲、冷、粗、假」現象痛斥地方官員的「政績觀」問題。（取材自中國政府網）

中國地方政府面子工程向來飽受詬病，安徽省委書記鄭柵潔昨在一場內部會議上發飆，痛批某縣修了12線車道、路上車子卻沒幾輛，指「好做面子工程，不做裡子工程，是一些幹部政績觀發生偏差、決策失誤的具體體現」。

據人民日報報導，2日上午，安徽省召開16個省轄市第二季工作評議會，鄭柵潔在會上批評，個別官員「虛、躲、冷、粗、假」，並指作風問題背後是政績觀問題。

鄭柵潔指出，所謂「虛」就是出工不出力，坐診不號脈，嘴裡說的是市場化，骨子裡還是官本位；「躲」則是能推就推、能拖就拖，新官不理舊賬，習慣擊鼓傳花；「冷」是得了冷漠症，不能將心比心、換位思考；「粗」則是決策缺乏論證，政策朝令夕改，損害政府形象；最後「假」就是統計加估計，一級騙一級。

他表示，上述問題和現象，雖只存在極少數幹部和公職人員身上，但影響惡劣，須高度重視並杜絕根除。

鄭柵潔還舉例，某縣經濟體量靠後，人口總量不多，人流量、車流量不大，但卻修了12線車道的馬路，「路很豪華、跑在路上的車又沒幾輛」，這是政績觀發生偏差的表現。他還點名批評部分地方惠企政策遲遲不兌現、業主多次反映小區違建無果，以及對待民眾訴求推諉扯皮等現象。

鄭柵潔強調，要杜絶統計造假、弄虛作假，對此類對上不負責任、誤導決策，對下自欺欺人、貽誤發展的行為，一旦發現將從嚴從快處理，嚴肅追責問責。

鄭柵潔曾任國台辦副主任，他離開國台辦副主任職位後，一路從寧波市委書記、浙江省副省長、省長，升為安徽省委書記，僅僅用了4年左右的時間，仕途前景看好。

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